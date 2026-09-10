Konflikt mezi USA a Íránem může trvat až do roku 2029. A barel ropy stát i 120 dolarů
Ropa znovu prudce zdražuje kvůli eskalaci války mezi Spojenými státy a Íránem. Brent vystoupal nad 105 dolarů za barel a americká WTI překročila stovku. Trhy se obávají dalších útoků na lodní dopravu a energetickou infrastrukturu, zatímco v Bílém domě se podle amerických médií už diskutuje i o scénáři, že konflikt může pokračovat až do roku 2029.
Ceny ropy znovu prudce rostou. Eskalace bojů mezi Spojenými státy a Íránem vyhnala ve čtvrtek americkou ropu WTI o 4,4 procenta výš na 100,27 dolaru za barel. Brent, který je hlavním světovým benchmarkem, zdražil o čtyři procenta na 105,24 dolaru. Informovala o tom CNBC.
Růst navazuje na předchozí seanci, kdy se Brent poprvé od července dostal nad hranici 100 dolarů. Podle Bloombergu tak končí období relativního klidu na Blízkém východě a na trhy se vrací obavy z další vlny energetické inflace. Vedle ropy totiž zdražují také zemní plyn a nafta.
Napětí se v posledních dnech výrazně zvýšilo. Írán se několikrát pokusil zaútočit na americké válečné lodě a americká armáda od soboty v odvetě zničila nejméně osm íránských tankerů. Teherán zároveň dal najevo, že před americkou námořní blokádou neustoupí a pokud budou Spojené státy pokračovat v útocích na jeho území, své údery ještě zesílí.
Situaci komplikuje také vývoj v Jemenu. Íránem podporovaní Húsíové podle Bloombergu posílili svou pozici u Rudého moře a mohou tak lépe ohrožovat lodní dopravu v průlivu Báb al-Mandab. Saúdská Arábie navíc uvedla, že její těžba ropy se minulý měsíc propadla na nejnižší úroveň od roku 1990.
Čínským rafineriím se zužuje výběr, odkud brát ropu, a Rusko z toho těží. Cena východosibiřské ropy ESPO dál prudce roste a u listopadových dodávek už obchodníci požadují prémii přes 20 dolarů za barel proti Brentu. Za pouhý týden se tak rozdíl podle Bloombergu zdvojnásobil. Čína mezitím hledá náhradní dodávky až v Kanadě, Brazílii či Argentině.
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Trhy
Čínským rafineriím se zužuje výběr, odkud brát ropu, a Rusko z toho těží. Cena východosibiřské ropy ESPO dál prudce roste a u listopadových dodávek už obchodníci požadují prémii přes 20 dolarů za barel proti Brentu. Za pouhý týden se tak rozdíl podle Bloombergu zdvojnásobil. Čína mezitím hledá náhradní dodávky až v Kanadě, Brazílii či Argentině.
Ve hře je ropa za 120 dolarů
Další eskalace může podle analytiků poslat ceny ještě výrazně výš. Daan Struyven z Goldman Sachs v rozhovoru pro CNBC uvedl, že zesílení útoků na lodní dopravu zvyšuje riziko růstu ropy nad 120 dolarů za barel.
Podobně varuje také Warren Patterson z ING. Podle něj by výraznější další růst cen nastal především v případě nových výpadků přepravy ropy přes Hormuzský průliv. Tudy nyní podle amerického ministra energetiky Chrise Wrighta proudí necelých 11 milionů barelů ropy a ropných produktů denně.
Brent už od začátku roku zdražil o více než 70 procent, stále ale zůstává pod dubnovým válečným maximem 126 dolarů za barel. Růst se však v posledních dnech zrychluje. Fyzický benchmark Dated Brent se ve středu obchodoval za 114 dolarů.
Pro Česko, jako otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku závislou na dovozu energií, má ropa za 100 dolarů okamžité a hmatatelné důsledky. Projeví se v peněženkách řidičů, v inflaci i ve výrobních nákladech tuzemského průmyslu. Růst cen ropy na burze se do koncových cen promítá s předstihem jednoho až dvou týdnů.
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Trhy
Pro Česko, jako otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku závislou na dovozu energií, má ropa za 100 dolarů okamžité a hmatatelné důsledky. Projeví se v peněženkách řidičů, v inflaci i ve výrobních nákladech tuzemského průmyslu. Růst cen ropy na burze se do koncových cen promítá s předstihem jednoho až dvou týdnů.
Trump slibuje konec, poradci řeší roky války
Vývoj na ropném trhu komplikuje také nejistota kolem délky konfliktu. Donald Trump ve středu tvrdil, že válka skončí po listopadových volbách do Kongresu a že poté klesnou také ceny ropy a benzinu.
Podle The Wall Street Journal ale vysoce postavení poradci Bílého domu s prezidentem diskutovali i o možnosti, že konflikt s Íránem potrvá až za inaugurační den v lednu 2029, tedy prakticky do konce Trumpova současného mandátu. Takový scénář by podle amerických představitelů výrazně zatížil vojenské kapacity Spojených států a prodloužil riziko výpadků dodávek energií z Blízkého východu.
Vyšší ceny už přitom dopadají na spotřebitele. Maloobchodní ceny benzinu v USA tento týden dosáhly rekordní úrovně pro období svátku Labor Day a cena nafty se blíží historicky bezprecedentním šesti dolarům za galon. Americké zásoby nafty mají navíc tento měsíc klesnout na nejnižší úroveň za více než dvacet let.
Spojené státy se zároveň námořní blokádou snaží omezit íránský vývoz ropy a ekonomicky tlačit na Teherán. Íránský představitel připustil rostoucí hospodářské problémy, vedení země ale podle něj hodlá pokračovat v boji, dokud nebude přesvědčeno, že Washington další útok nezopakuje.
Ropný trh tak zůstává sevřený mezi geopolitickým rizikem a stále napjatější nabídkou. Dokud se konflikt neuklidní a přeprava přes klíčové námořní trasy zůstane ohrožená, analytici počítají s tím, že ceny mohou zůstat vysoko.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.