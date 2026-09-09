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newstream.cz Trhy Ropa je nad sto dolary. Na co se připravit?

Ropa je nad sto dolary. Na co se připravit?

Ceny paliv rostou jako za ropných krizí. Německá data ukazují sílu nového šoku
iStock
nst
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Pro Česko, jako otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku závislou na dovozu energií, má ropa za 100 dolarů okamžité a hmatatelné důsledky. Projeví se v peněženkách řidičů, v inflaci i ve výrobních nákladech tuzemského průmyslu. Růst cen ropy na burze se do koncových cen promítá s předstihem jednoho až dvou týdnů.

Cena ropy se dnes vrátila nad sto dolarů.  Prolomení trojciferné hodnoty u ropy Brent není jen symbolickým milníkem pro komoditní burzy, ale spouštěčem řetězové reakce napříč celou globální ekonomikou. Ropa funguje jako základní krevní oběh světového obchodu, a jakmile její cena vystřelí nad 100 dolarů za barel, dopady pocítí centrální banky, průmyslové podniky i běžní spotřebitelé.

Jak tedy vypadá pravděpodobný scénář? Návrat inflace a drahá logistika: Zdražení ropy bezprostředně zasahuje distribuční řetězce. Růst cen nafty a leteckého petroleje automaticky zvedá náklady na přepravu veškerého zboží – od základních potravin v supermarketech po průmyslové komponenty. Právě paliva byla hlavním tahounem předchozích inflačních vln; jejich zdražení okamžitě eliminuje dosavadní snahy o cenovou stabilizaci.

Ceny paliv rostou jako za ropných krizí. Německá data ukazují sílu nového šoku

Ropa je nad sto dolary. Na co se připravit?

Trhy

Pro Česko, jako otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku závislou na dovozu energií, má ropa za 100 dolarů okamžité a hmatatelné důsledky. Projeví se v peněženkách řidičů, v inflaci i ve výrobních nákladech tuzemského průmyslu. Růst cen ropy na burze se do koncových cen promítá s předstihem jednoho až dvou týdnů.

nst

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Dilema pro centrální banky: Vyšší ceny energií vytvářejí tlak na centrální banky (jako je ECB nebo americký Fed), které v reakci na inflaci musejí zastavit plánované snižování úrokových sazeb, případně je znovu zvýšit. To zdražuje hypotéky, spotřebitelské půjčky i financování firemních investic.

Riziko stagflace: Pro ekonomiku představuje sto-dolarová ropa nejhorší možnou kombinaci faktorů. Hrozí pokles reálných mezd, protože domácnosti platí výrazně více za pohonné hmoty a energie, což omezuje jejich volné finance na nákup jiného zboží a služeb.

Vyšší výrobní náklady zase dopadnou na petrochemický průmysl, výrobu plastů, hnojiv a zemědělství. Sektory čelí vyšším vstupním nákladům, které nemohou plně přenést na zákazníky. Kombinace vysoké inflace a klesajícího hospodářského růstu (takzvané. stagflace) paralyzuje firemní investice a vede k omezování výroby.

Současná krize je výjimečně nebezpečná tím, že nejde o nedostatek suroviny pod zemí, ale o nemožnost ji přepravit. Paralýza Hormuzského průlivu (pokles z 9 na necelé 2 miliony barelů denně) v kombinaci s ohrožením úžiny Báb al-Mandab v Rudém moři uzavírá producenty v Perském zálivu do klece. Obcházení těchto tras kolem Afriky znamená zpoždění v řádu týdnů, astronomické částky za námořní pojištění a další zdražení každého dovezeného barelu.

Pokud ceny ropy zůstanou na trojciferných hodnotách delší dobu, z geopolitického incidentu v Perském zálivu se stane plnohodnotná celosvětová ekonomická brzda.

A co český benzín?

Současný svět je ekonomicky velice provázaný. Nejrychlejší dopad v Česku pocítí řidiči. Při ceně ropy Brent nad 100 USD za barel a běžném kurzu koruny k dolaru směřují ceny benzínu a nafty v Česku k hranici 42 až 45 korun za litr. Růst cen ropy na burze se do koncových cen promítá s předstihem jednoho až dvou týdnů.

Dalším rizikem je kurz měny: v obdobích geopolitické nejistoty investoři utíkají k americkému dolaru, což vede k oslabení středoevropských měn včetně české koruny. Dolarová ropa tak pro české kupce zdražuje hned dvakrát.

Pohonné hmoty mají v českém spotřebitelském koši významnou váhu (kolem 4 procent. Růst cen se ale neomezí jen na stojany benzinových pump: Zvýšené náklady dopravců se rychle promítnou do cen potravin a spotřebního zboží v obchodech. Podle modelů České národní banky vede každé setrvalé zdražení ropy o 10 procent ke zrychlení celkové inflace zhruba o 0,2 procentního bodu. Skok k trojciferným hodnotám tak může zvrátit dezinflační trend a vrátit inflaci nad toleranční pásmo centrální banky. To by tlačilo na růst úrokových sazeb.

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Zlato za tři obchodní dny ztratilo téměř šest procent a spadlo na dvoutýdenní minimum, přestože se znovu vyostřily boje mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři se nyní více než geopolitiky obávají nové inflační vlny, růstu úrokových sazeb a silnějšího dolaru. Pravděpodobnost, že Fed zvýší sazby už v září, se přiblížila 70 procentům, píše agentura Bloomberg.

nst

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