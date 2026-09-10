Pozapomenutá firma Elona Muska dostala miliardy dolarů na rozvoj
The Boring Company založil Elon Musk na budování podzemních tunelů a další infrastruktury pro jeho vizi nového dopravního prostředku Hyperloop. Společnost nyní získala tři miliardy dolarů na nový projekt ve Spojených arabských emirátech, kde postaví 150 kilometrů tunelů pro Dubai Loop.
Elon Musk má právem pověst zázračného inovátora. Tesla se pod jeho vedením stala nejhodnotnější automobilkou světa, firma SpaceX do jisté míry ovládla vesmírnou infrastrukturu. Nyní se k životu probouzí i další společnost, kterou kdysi založil.
The Boring Company měla stát za ambiciózním projektem nového dopravního prostředku nazvaného Hyperloop, který měl nahradit stávající meziměstskou dopravu. Ačkoli se Hyperloop zatím nikde nepodařilo uvést do provozu, The Boring Company budující podzemní infrastrukturu pokračuje v činnosti. A nově uzavřela smlouvu o budování až 150 kilometrů tunelů ve Spojených arabských emirátech, které by se měly stát základem projektu Dubai Loop.
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Zároveň získala nový kapitál ve výši tří miliard dolarů, což společnost nově ocenilo na 23 miliard dolarů. Proti bilionovým firmám SpaceX či Tesla jde o malé částky, přesto to potvrzuje Muskovu schopnost vybudovat firmu s obří valuací.
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Co nabídne Dubai Loop
Muskova společnost s dubajskými investory uzavřela dohodu a společně vytvoří pilotní trasu Dubai Loopu. Ta bude mít délku 6,4 kilometru, bude zahrnovat čtyři stanice a propojí Dubai International Financial Centre (DIFC) s nákupním centrem Dubai Mall. Tato fáze připraví půdu pro následné rozšíření na celou plánovanou trasu, která bude dlouhá až 22,5 kilometru, bude zahrnovat 19 stanic a propojí Dubai World Trade Centre a finanční čtvrť s oblastí Business Bay.
Projekt Dubai Loop dále počítá s výstavbou tunelů určených pro automobilovou dopravu. „Tunely budou budovány s využitím pokročilých technologií ražby, jež mají ve srovnání s konvenčními dopravními systémy umožnit rychlejší výstavbu, snížit stavební náklady a omezit dopady stavebních prací na stávající silniční síť a inženýrské sítě,“ stojí v tiskové zprávě projektu.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.