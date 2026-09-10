Jak Tomáš Čupr propadl AI? „Nudil jsem se a zrychlil jsem se…“
Zakladatel Rohlíku a řady dalších firem Tomáš Čupr má AI jako koníček. Své řešení Duvo.ai na transformaci pro éru umělé inteligence prodává i jiným firmám. „Za pár let budou všichni lidé pracovat podobným stylem jako nyní vývojáři,“ popisuje vizionář.
„Dvanáct let jsem budoval Rohlík. Asi před rokem a půl jsem se začal trochu nudit, protože jsem se díky AI zrychloval více než firma.“ Takže vznikl projekt Duvo.ai, popsal Tomáš Čupr, majitel Rohlík Group, jak vznikla jeho nová platforma pro transformaci firem pomocí umělé inteligence.
„Rohlík je po dvanácti letech existence relativně mladá firma, ale její systém byl v zásadě archaický, operativa běžela pořád přes maily a excel,“ uvedl na konferenci Budoucnost retailu pořádané poradenskou firmou Deloitte.
Jeho nový systém má firmu přenést do éry umělé inteligence. „Nemluvili spolu API ani lidé, proto nešlo procesy automatizovat. Na všech úrovních firmy se pinkalo přes maily, excely, dashboardy a telefon. Tehdy jsem si řekl, že to chci vymýtit. Proto vznikl projekt Duvo.ai. Také si o mně lidi říkali před dvanácti lety, když jsem zakládal Rohlík, že jsem crazy," popisuje vizionář. „Nyní chceme, aby ve firmě nebyly jiné systémy, aby byly jenom jako vstup do Duva,“ dodává.
Konec lidského lepidla
Projekt Duvo.ai, který Čupr spoluzaložil po boku svých klíčových manažerů z Rohlíku – Marka Parise (CPTO) a Martina Pechy (COO) – míří na systémovou bolest velkého retailu, e-commerce a FMCG. Zakladatel jej definuje jako Enterprise Execution OS, který odstraňuje stav, kdy zaměstnanci slouží jen jako spojka mezi nekompatibilním softwarem.
„Najímáme lidi kvůli jejich úsudku a vztahům, ale nutíme je žít v režimu copy–paste,“ vysvětluje Čupr. Cílem platformy je integrovat stávající podnikové programy (například SAP či dodavatelské portály) pouze jako vstupy a veškerou operativní agendu přenechat specializovaným autonomním agentům. Ti dokážou nejen pracovat s databázemi a procházet nestrukturované dokumenty, ale v případě potřeby umějí i „klikat“ ve starších rozhraních, rozesílat e-maily nebo přímo hlasově telefonovat dodavatelům.
Start-up Macromo, který loni koupil miliardář Tomáš Čupr, začal nabízet krevní testy s využitím umělé inteligence. Zatímco běžný test sleduje okolo 20 krevních markerů, což je měřitelný indikátor určitého biologického stavu nebo podmínek, test od Macroma jich hodnotí 56.
Krevní testy řízené AI. Čuprův startup Macromo chce změnit prevenci
Zprávy z firem
Start-up Macromo, který loni koupil miliardář Tomáš Čupr, začal nabízet krevní testy s využitím umělé inteligence. Zatímco běžný test sleduje okolo 20 krevních markerů, což je měřitelný indikátor určitého biologického stavu nebo podmínek, test od Macroma jich hodnotí 56.
Miliony eur za týden
Jak tedy pracují agenti? „Náš první agent sledoval ceny komodit a prováděl audit položek – za jediný týden jsme našli dva miliony eur. Druhý kontroloval zboží mířící do promočních akcí a zvedli jsme promoční marži o deset procent,“ uvedl. Další silnou disciplínou je audit dodavatelských faktur a logistiky, kde systém dokáže pracovat měsíc v kuse bez jediné chyby.
Typickou pastí jsou podle něj skryté vícenáklady u přepravy. „Obvykle se ví, že kolem pěti procent z toho, co zaplatíte dopravním společnostem, je overcharged. Ale auditovat to zpětně, například při složité logistice z Bangladéše, je pro člověka prakticky nemožné. Agenti to ale pečlivě projdou řádek po řádku a okamžitě vidí, že jste na faktuře o pět tisíc dolarů přes. Agent pak dopravci klidně sám zavolá – pro firmu jsou to peníze zadarmo,“ podotkl Čupr.
Platforma už nabírá první velké zákazníky i na mezinárodním trhu, mezi něž patří britský řetězec se zdravou výživou Holland & Barrett. V Česku technologií Duva nasazuje například e-commerce gigant Notino.
Tři pravidla pro agentizaci: Měřte AI jako lidi
Podle Čupra se charakter kancelářské práce během následujících pěti až deseti let zásadně promění. „Lidé budou pracovat podobně jako dnes vývojáři. Něco jim běží na obrazovce, oni do procesu občas zasáhnou – a čím schopnější člověk, tím více autonomních agentů dokáže koordinovat,“ nastínil vizi.
Manažerům, kteří zvažují transformaci firemních procesů, Čupr doporučil držet se tří zásad. Začněte tam, kde leží velké peníze a hodně výjimek: Nejrychlejší návratnost přináší oblasti s vysokým objemem kapitálu, kde lidský faktor často chybuje. Nejprve opravte procesy, až pak automatizujte: Špatně nastavený proces převedený na agenty je pouze špatný proces vykonávaný rychleji. Měřte agenty stejně jako lidi: Každý autonomní agent musí mít jasně stanovená KPI a sledovanou metriku úspěšnosti.
Závod o nejvýkonnější AI začíná znepokojovat i lidi, kteří ji sami vyvíjejí. Výzkumník Anthropic Jacob Coxon opustil firmu a tvrdí, že laboratoře „hazardují s našimi životy“. Jeho kolega Evan Hubinger pak odhadl pravděpodobnost, že AI během příští dekády „zabije všechny lidi“ na více než deset procent.
„AI může vyhubit lidstvo.“ Výzkumník Anthropic dává riziku přes deset procent
Zprávy z firem
Závod o nejvýkonnější AI začíná znepokojovat i lidi, kteří ji sami vyvíjejí. Výzkumník Anthropic Jacob Coxon opustil firmu a tvrdí, že laboratoře „hazardují s našimi životy“. Jeho kolega Evan Hubinger pak odhadl pravděpodobnost, že AI během příští dekády „zabije všechny lidi“ na více než deset procent.
Cenový model Duvo.ai je modulární a odvíjí se od velikosti firmy – typicky podle počtu skladových položek či velikosti týmu, kde se licence pohybují v řádu desítek tisíc dolarů. Zákazníkům přitom firma nabízí garanci vysoké efektivity: „Pokud návratnost investice (ROI) není pětinásobná, máte to zdarma, jako u borůvek na Rohlíku,“ deklaruje Čupr.
Startup Duvo.ai v seedovém kole získal 16,5 milionu dolarů (přes 340 milionů korun). Investiční konsorcium vedl renomovaný fond Index Ventures za účasti Credo Ventures, Northzone či Puzzle Ventures. K projektu se připojili také zkušení technologičtí andělé, mezi nimi bývalý CTO platební platformy Stripe David Singleton, spoluzakladatel kyberbezpečnostního jednorožce Wiz Roy Reznik nebo někdejší viceprezident Amazonu Ajay Kavan.
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AI unikla kontrole. Claude pronikl do externích systémů a Anthropic na to přišel až po měsících
Zprávy z firem
Model Claude od Anthropicu se při bezpečnostním testování znovu dostal do externích systémů, aniž by to firma zachytila při původní kontrole více než 141 tisíc relací. Incident z ledna odhalila až v srpnu a nyní jej nechává prověřit externí výzkumnou firmou. Případ znovu otevírá otázku, jak bezpeční jsou autonomní AI agenti při práci s reálnými systémy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.