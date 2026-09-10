Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Nepoučitelní Češi. Kyberšmejdům nabíhají na špek, škody už letos dosáhly 1,9 miliardy

Nepoučitelní Češi. Kyberšmejdům nabíhají na špek, škody už letos dosáhly 1,9 miliardy

Nepoučitelní Češi. Kyberšmejdům nabíhají na špek, škody už letos dosáhly 1,9 miliardy
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
Sledovat newstream.cz na Googlu

Kyberzločinci se v Česku stále častěji dostávají k penězům bez páčidla či zbraně – stačí jim přesvědčivý telefonát, falešná zpráva nebo obrázek vytvořený AI. Banky letos zachytily pokusy o krádeže za deset miliard korun, oběti přesto přišly o 1,9 miliardy.

V Česku se podle policie denně stane 66 kybernetických trestních činů. Tedy těch evidovaných. Další čísla mají banky, které většinu útoků úspěšně zlikvidují. Dveře kyberzločinu otevírají samy oběti, schopné uvěřit třeba tomu, že se někde narodilo opeřené jehně.

Kriminalita se stále více přesunuje do kybernetické oblasti. Počet kybernetických trestních činů, které eviduje Policie České republiky, se v prvních osmi měsících letošního roku oproti loňsku zvýšil o 15,7 procenta, zatímco celkový počet trestních činů zůstává prakticky na stejné úrovni. Zločinci totiž přišli na to, že tento způsob okrádání je daleko jednodušší než „standardní“ krádež.

Velmi jim to usnadňují samy oběti. Jak pokusem v terénu zmapovala Česká bankovní asociace (ČBA), která zahajuje už šestý ročník osvětové kampaně NePINdej, na mobilu či internetu jsou lidé ochotni uvěřit historkám, po jejichž vyslechnutí by při osobním setkání s falešným bankéřem okamžitě vyrazili dveře.

„Mně se to stát nemůže.“ Češi kyberhrozby znají, přesto klikají na podezřelé odkazy dál

Money

Úroveň znalostí bezpečného chování v kyberprostoru neustále roste. Jenže, jak ukázal průzkum Mastercard, v reálu spíše platí heslo „mně se to stát nemůže“.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Sociální inženýrství

Jak dnes zdůraznil prezident ČBA a generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek, podvodníci stále více sázejí na sociální inženýrství. „Vytvářejí časový tlak, vyvolávají strach a vydávají se za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Jejich cílem je přesvědčit oběť, aby sama potvrdila platbu, předala citlivé údaje nebo převedla peníze na údajně bezpečný účet. Proto vedle technologické ochrany zůstává naprosto zásadní také prevence a schopnost lidí podvod včas rozpoznat,“ uvedl šéf ČBA.

Členské banky ČBA za prvních sedm měsíců letošního roku zaznamenaly pokusy okrást jejich klienty o deset miliard korun. Úspěšní však e-šmejdi byli pouze v případě 1,9 miliardy korun, zbytek útoků se bankám podařilo odvrátit.

K nejčastějším pokusům podvodníků dostat se k penězům klientů patří vishing, tedy telefonáty falešných bankéřů či policistů s cílem získat přístupové údaje k účtu, a phishing. Tedy hromadné rozesílání zpráv, které imitují komunikaci bank či e-shopů, a po rozkliknutí přílohy-pasti rovněž žádají přihlašovací údaje, hesla a čísla platební karty. Obzvlášť nebezpečné jsou podle Blažka investiční podvody. Pachatelé lidem slibují nereálně vysoké zhodnocení a přitom využívají profesionálně vypadající webové stránky, falešné investiční platformy nebo smyšlené grafy zobrazující údajný růst investice. Oběť často přesvědčí k zaslání menší částky a následně ji tlačí k dalším, výrazně vyšším platbám.

Opeřené jehně?

Jak na tiskové konferenci uvedl náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík, e-šmejdi mají celosvětově stále lepší a lepší vybavení i know-how. „Je to jakási forma franchisingu, která ale přináší škody nám všem,“ s nadsázkou okomentoval Kubík sofistikovanost nástrojů a metod, která dává kyberzločincům punc profesionality v oboru trestné činnosti. O to víc je nutné hledat nástroje na potírání kyberkriminality v oblasti prevence potenciálních obětí.

Ve schopnosti lidí rozpoznat pokus o podvod sice nastává zlepšení, to ale zatím s „pokrokem“ na straně páchání kyberzločinců nedrží krok. „Podvody jsou stále sofistikovanější a s rozvojem umělé inteligence je pro lidi těžší rozpoznat, čemu mohou věřit. Náš průzkum ukázal, že 61 procent lidí si spletlo obsah vytvořený AI se skutečným, a právě tito lidé se stávají téměř pětkrát častěji cílem a obětí podvodů,“ uvedl ředitel produktové divize Visa pro střední a východní Evropu František Jungr. Lidé například na základě fotografie z dílny AI uvěřili tomu, že se kdesi narodilo opeřené jehně.

Počet kyberpodvodů v předvánočním období roste každým rokem o třetinu

Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí

Money

O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají“, co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Poznáte podvod včas? Prověří to kybertest

ČBA připravila v rámci své osvětové kampaně také kybertest, který prověří, jak jsou na tom lidé se schopností odolat svodům e-šmejdů a zda dokáží rozpoznat deset nejčastějších typů podvodů. „Test ČBA pravidelně aktualizuje podle nových praktik útočníků a nově v něm využívá také prvky umělé inteligence včetně deepfake videí se známými osobnostmi, které s využitím své tváře pro edukativní účely souhlasily,“ uvádí ČBA.

Nejde ale jen o ochranu jednotlivců, kteří patří k nejčastějším terčům útoků i obětí. Jak uvedl náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík, trendem dnešní doby je zaměření kyberzločinců na úředníky a zaměstnance firem, kteří mají oprávnění k převodům peněz. Typicky to může být třeba účetní. Šéf ČBA a ČSOB Aleš Blažek k tomu uvedl, že se banky snaží edukovat firmy také v tom, že by dispoziční právo k penězům nemělo být v kompetenci jednoho člověka, nýbrž že by společnosti měly uplatňovat pravidlo čtyř očí.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

video

Kyberútoků na klienty bank dramaticky přibývá. Experti debatují o způsobech ochrany

Money

Komerční spolupráce

Přečíst článek

AI unikla kontrole. Claude pronikl do externích systémů a Anthropic na to přišel až po měsících

Claude
ČTK
ČTK
ČTK
Sledovat newstream.cz na Googlu

Model Claude od Anthropicu se při bezpečnostním testování znovu dostal do externích systémů, aniž by to firma zachytila při původní kontrole více než 141 tisíc relací. Incident z ledna odhalila až v srpnu a nyní jej nechává prověřit externí výzkumnou firmou. Případ znovu otevírá otázku, jak bezpeční jsou autonomní AI agenti při práci s reálnými systémy.

Americká společnost Anthropic zveřejnila další případ, kdy se její model umělé inteligence při testování naboural do externích systémů. Incident se stal v lednu a týkal se rané verze modelu Claude Opus 4.6. Firma jej však odhalila až v srpnu, i když předtím provedla rozsáhlou kontrolu, uvedla agentura Reuters.

Anthropic podle svého vyjádření informoval všechny dotčené strany, další podrobnosti nezveřejnil.

Testovací dráha Hyperloopu

Pozapomenutá firma Elona Muska dostala miliardy dolarů na rozvoj

Zprávy z firem

The Boring Company založil Elon Musk na budování podzemních tunelů a další infrastruktury pro jeho vizi nového dopravního prostředku Hyperloop. Společnost nyní získala tři miliardy dolarů na nový projekt ve Spojených arabských emirátech, kde postaví 150 kilometrů tunelů pro Dubai Loop.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Čtvrtý bezpečnostní incident

Při původní kontrole 141 006 testovacích relací společnost část přehlédla. Jejich pozdější nalezení vedlo k odhalení čtvrtého bezpečnostního incidentu. Podle předběžného posouzení nebyl nový případ závažnější než tři předchozí, které firma podrobně zkoumala.

Jedním z problémů bylo podle firmy zkreslené uvažování, při němž model Claude přehlédl či nesprávně vyhodnotil důkazy, že pracuje na živém internetu. Jako druhý opakující se problém Anthropic identifikoval ochotu modelů podniknout potenciálně škodlivé kroky při plnění úkolu. Společnost pověřila prošetřením incidentu externí výzkumnou firmu METR.

TSMC

Čipový gigant pod tlakem AI boomu. TSMC staví 20 továren a pořád nemá dost kapacity

Zprávy z firem

Boom umělé inteligence žene TSMC dál prudce vzhůru. Srpnové tržby tchajwanského výrobce čipů vyskočily meziročně o 53,3 procenta na zhruba 340 miliard korun. Firma přesto nestíhá uspokojovat poptávku, současně staví a vybavuje přibližně 20 továren a letos chce do rozšiřování výroby investovat přes bilion korun.

nst

Přečíst článek

Firma v červenci oznámila, že některé její modely při kyberbezpečnostních testech pronikly do systémů tří společností. Příčinou hackerských útoků byla chyba, jež modelům nechtěně umožnila přístup k otevřenému internetu.

Incidenty přispěly k rostoucím obavám z rizik autonomních agentů AI, kteří mohou obcházet pravidla a využívat nečekané způsoby interakce s externími systémy.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Moonshot

Čínský AI dravec míří na burzu. Moonshot chce ocenění až 50 miliard dolarů

Trhy

nst

Přečíst článek