Ceny ropy dál rostou, vystoupaly na desetiměsíční maximum. Nahoru jim pomáhá očekávání, že nabídka bude do konce roku omezená. Tento trend nezvrátil ani nečekaný růst ropných zásob ve Spojených státech.

Zásoby ropy v USA vzrostly

Cena severomořské ropy Brent stoupla o 0,4 procenta na asi 92,40 dolaru (2 101 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) přidávala také 0,4 procenta a prodávala se za zhruba 89,20 dolaru (2 029 korun) za barel. V průběhu obchodování Brent vystoupal až na 92,84 USD za barel a WTI na 89,64 USD za barel, což byla v obou případech nejvyšší hodnota od loňského listopadu.

Zásoby ropy v USA vzrostly za poslední týden o čtyři miliony barelů na 420,6 milionu barelů, uvedl dnes americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA). Analytici v anketě agentury Reuters naopak odhadovali, že se zásoby o 1,9 milionu barelů sníží.

Další omezení těžby ropy ve státech mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zhorší situaci na trhu, uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA). S omezením těžby až do konce roku počítají zejména Saúdská Arábie a Rusko. Posledně jmenovaná země není členem OPEC, ale patří mezi spojence této organizace.

Pokračující omezování dodávek by mohlo zvednout cenu Brentu do konce roku nad hranici 100 dolarů (2274 korun) za barel, uvedli analytici společnosti Bank of America.

