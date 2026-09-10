Výhled není dobrý. Inflace znovu poroste a hypotéky ještě zdraží, říká ekonom Křeček
Vyhlídky nejsou dobré. Dosud krotily českou inflaci levné potraviny. To však skončí, potraviny jsou komoditou, která rychle mění ceny. A v současnosti vše hraje pro růst cen. Ceny paliv ještě porostou, ceny energií jsou na maximech, říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. „Elektřina na burze dramaticky narostla nad 130 eur za megawatthodinu. Ceny plynu překonaly 60 eur za megawatthodinu. To se postupně bude propisovat do faktur domácností a firem,“ tvrdí. Česká národní banka bude podle něj muset na tento vývoj dříve či později reagovat zvýšením sazeb.
Inflace se v srpnu zvýšila z červencových 1,7 procenta na 1,9 procenta. Co za zvýšením stojí? Jsou to ceny paliv?
V našich peněženkách se odvíjejí dva zcela odlišné příběhy. Zatímco dramaticky narůstá cena paliv, meziročně o víc než čtvrtinu. Výrazně rostou také nájmy nebo ceny služeb, především ubytovacích. Na druhé straně výrazně zlevňují potraviny, vepřové maso zlevnilo o více než dvacet procent, máslo o více než 38 procent. Tím dochází k tlumení inflace.
Zároveň v boji s inflací pomáhá, že stát na sebe převzal platby za obnovitelné zdroje energie. Máme inflaci, která je rozpolcená, bipolární. Zatímco v části spotřebního koše jsou silné inflační tlaky, v jiné části vidíme významné poklesy cen. Celkové číslo by nás sice nemuselo znepokojovat, protože je těsně pod inflačním cílem České národní banky, ale pod povrchem tohoto čísla se odehrává celá řada problémů.
Inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9 procenta, největší tlak na ceny přicházel z dopravy a bydlení. Pohonné hmoty meziročně zdražily o více než čtvrtinu a nafta byla nejdražší od října 2022. Proti tomu ale výrazně zlevnily některé potraviny – máslo téměř o 39 procent a mléko či vepřové maso zhruba o čtvrtinu.
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Inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9 procenta, největší tlak na ceny přicházel z dopravy a bydlení. Pohonné hmoty meziročně zdražily o více než čtvrtinu a nafta byla nejdražší od října 2022. Proti tomu ale výrazně zlevnily některé potraviny – máslo téměř o 39 procent a mléko či vepřové maso zhruba o čtvrtinu.
Zaznívají názory, že inflace dál rychle poroste, že příští rok začne trojkou. Jak vidíte vývoj v horizontu půl roku?
V tuto chvíli nejvíc tlumí inflaci vývoj cen potravin. Ale právě potraviny by měly na přelomu roku 2026 a 2027 začít zdražovat. Problém se suchem měl dopad na úrodu. Máme tu zároveň postupně narůstající ceny energií. Zatím to není příliš vidět, ale elektřina na burze dramaticky narostla nad 130 eur za megawatthodinu. Ceny plynu překonaly 60 eur za megawatthodinu. To se postupně bude propisovat do faktur domácností a firem.
Když to zkombinujeme s drahými hnojivy, začne se to propisovat i do cen potravin, které dosud inflaci tlumily. To se na přelomu roku může začít měnit. Je třeba si uvědomit, že potraviny jsou vysoce cenově proměnlivá položka. Jak nyní v tlumení inflace pomáhají, příští rok mohou začít škodit.
Jaké je očekávání od vývoje cen paliv? Jak se s tímto aspektem počítá v odhadu budoucí inflace?
Cena ropy již opět pokořila sto dolarů za barel. Vidíme, že situace na Blízkém východě nebude mít jednoduché řešení. Spojené státy už útočí na íránské tankery, Írán zasahuje energetická zařízení v Saúdské Arábii. Nevypadá to na nějaké rychlé příměří.
Mezitím se ve světě vyčerpávají zásoby ropy. Vlády chtěly držet ceny pohonných hmot, vyčerpávaly proto strategické rezervy. Nyní vidíme, že ceny paliv na čerpacích stanicích prudce rostou. Výhled na další týdny je, že ještě dál porostou. To je další inflační tlak, který bude prostupovat ekonomikou.
Mnohé centrální banky jsou z toho nervózní. Výrazně se spekuluje, že úrokové sazby zvýší americký Fed. Přestože v jeho čele nyní stojí nový centrální bankéř Kevin Warsh, který tam byl dosazen proto, aby úrokové sazby snižoval. O zvýšení úrokových sazeb uvažuje i Bank of Japan. Evropská centrální banka již úrokovou sazbu jednou zvýšila a je možné, že přistoupí k dalšímu zvyšování sazeb. Fakt, že inflace je problém, který nás může v příštím roce trápit, je stále zřetelnější. Pro centrální banky je to velké téma.
Pro Česko, jako otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku závislou na dovozu energií, má ropa za 100 dolarů okamžité a hmatatelné důsledky. Projeví se v peněženkách řidičů, v inflaci i ve výrobních nákladech tuzemského průmyslu. Růst cen ropy na burze se do koncových cen promítá s předstihem jednoho až dvou týdnů.
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Pro Česko, jako otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku závislou na dovozu energií, má ropa za 100 dolarů okamžité a hmatatelné důsledky. Projeví se v peněženkách řidičů, v inflaci i ve výrobních nákladech tuzemského průmyslu. Růst cen ropy na burze se do koncových cen promítá s předstihem jednoho až dvou týdnů.
Česká národní banka má příští týden zasedání, na kterém bude rozhodovat o výši úrokových sazeb. Jaký vývoj čekáte?
ČNB již jednou zvýšila základní úrokovou sazbu z 3,5 na 3,75 procenta. Drží si tak vůči Evropské centrální bance úrokový diferenciál 1,5procentního bodu. Dokud ECB opětovně nezvýší úrokovou sazbu, lze očekávat, že Česká národní banka bude udržovat úrokovou stabilitu. Vidíme, že Česká republika má výhodu v koruně, která má silný kurz vůči euru a tlumí inflaci z dovozu. Pokud se budou inflační tlaky zvyšovat, bude na to muset reagovat i Česká národní banka. Na nejbližším zasedání neočekávám růst úrokových sazeb, ale nedá se to vyloučit na dalších zasedáních.
V Česku v posledních měsících mírně zdražují i hypotéky. Čekáte jejich další zdražování?
U hypoték rozhodně můžeme čekat další postupný růst úrokových sazeb, který pozorujeme již řadu měsíců. Dnes úrok u klasické hypotéky začíná pětkou. To je smutná zpráva pro lidi, kteří letos refinancují hypotéky. Před pěti lety byly úrokové sazby pod dvěma procenty. Refinancování znamená výrazný růst splátek. Nějakého brzkého snížení úroků na hypotékách se nedočkáme. Globálním trendem je nárůst výnosů z dluhopisů, čímž peníze zdražují. Úrokové sazby rostou, to se propisuje i do českých hypoték.
Zakladatel Rohlíku a řady dalších firem Tomáš Čupr má AI jako koníček. Své řešení Duvo.ai na transformaci pro éru umělé inteligence prodává i jiným firmám. „Za pár let budou všichni lidé pracovat podobným stylem jako nyní vývojáři,“ popisuje vizionář.
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Zakladatel Rohlíku a řady dalších firem Tomáš Čupr má AI jako koníček. Své řešení Duvo.ai na transformaci pro éru umělé inteligence prodává i jiným firmám. „Za pár let budou všichni lidé pracovat podobným stylem jako nyní vývojáři,“ popisuje vizionář.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.