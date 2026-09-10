Čína je hladová po ropě, skupuje barel po barelu. Rusko na tom vydělává
Čínským rafineriím se zužuje výběr, odkud brát ropu, a Rusko z toho těží. Cena východosibiřské ropy ESPO dál prudce roste a u listopadových dodávek už obchodníci požadují prémii přes 20 dolarů za barel proti Brentu. Za pouhý týden se tak rozdíl podle Bloombergu zdvojnásobil. Čína mezitím hledá náhradní dodávky až v Kanadě, Brazílii či Argentině.
Cena ruské ropy ESPO dál výrazně roste. Čínské rafinerie totiž podle obchodníků ve velkém skupují dodávky na spotovém trhu, protože se jim zužují možnosti zásobování. Ceny požadované za ropu ESPO s nakládkou v listopadu jsou nyní o více než 20 dolarů za barel vyšší než cena ropy Brent. Ve srovnání s předchozím týdnem to představuje zdvojnásobení prémie, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na obchodníky.
Číně ubývá možností
Za růstem poptávky po ESPO stojí především omezené možnosti čínských rafinerií nakupovat íránskou ropu. Nezávislé čínské rafinerie patří mezi její významné odběratele, dodávky ale nyní komplikují americká opatření a blokáda.
Výpadky dodávek přes Hormuzský průliv navíc nutí čínské zpracovatele hledat ropu i ve vzdálenějších zemích. Nakupují ji například v Kanadě, Brazílii a Argentině.
Současně čínští odběratelé o ruskou ESPO soupeří s dalšími zájemci v době, kdy se možnosti získat levnější ropu z jiných zdrojů zužují.
Ropa z východní Sibiře míří hlavně do Asie
ESPO je ruská ropa z východní Sibiře, která se vyváží do Asie ropovodem Eastern Siberia–Pacific Ocean. Část dodávek putuje přímo potrubím do Číny, další se expedují po moři z ruského tichomořského přístavu Kozmino.
Jejím hlavním odbytištěm je Asie, především Čína. Na rozdíl od ruské ropy Urals, která před válkou na Ukrajině proudila hlavně do Evropy, byla ESPO už před ruskou invazí silně orientovaná na asijské zákazníky.
Brent nad stovkou
Napětí přitom není omezené pouze na ruskou ropu. Cena severomořského Brentu ve středu překonala hranici 100 dolarů za barel a dostala se nejvýše od konce května.
Trh reaguje především na pokračující konflikt na Blízkém východě. Od začátku roku cena Brentu vzrostla o více než 60 procent.
V kombinaci s omezenými možnostmi čínských rafinerií tak vzniká situace, v níž se ruská ESPO, dlouhodobě orientovaná na asijský trh, stává stále žádanějším – a také výrazně dražším – zbožím.
Situaci související s cenou ropy dále komplikují útoky Íránem podporovaných Húsíů na energetickou infrastrukturu Saúdské Arábie a obavy z dlouhodobějšího nedostatku ropy na světových trzích.
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Trhy
Situaci související s cenou ropy dále komplikují útoky Íránem podporovaných Húsíů na energetickou infrastrukturu Saúdské Arábie a obavy z dlouhodobějšího nedostatku ropy na světových trzích.