Nezaměstnanost je problém hlavně zemí eurozóny. V ČR je nejnižší z celé EU

I když česká ekonomika v posledních letech rozhodně neohromuje svým výkonem a jako jediná se ještě nevrátila (a letos ani nejspíš nevrátí) na předcovidovou úroveň, nezaměstnanost má stále nejnižší v rámci celé EU. Navzdory slabému ekonomickému růstu, propouštění v průmyslu, a dokonce i s rekordní přítomností cizinců na pracovním trhu.

Podobně nízkou míru nezaměstnanosti jako ČR (aktuálně 2,6 procenta) má v regionu pouze Polsko (2,9 procenta) a Německo (3,2 procenta). Čím dál na západ, jih a sever, tím je problém nezaměstnanosti významnější. Data ve středu zveřejnil Eurostat a jsou sezónně očištěná.

Nezaměstnanost se zdaleka se nedotýká pouze zemí, které si prošly dluhovou krizí jako bylo Řecko nebo Španělsko, ale i bohatého severu. Švédsko je totiž zemí s třetí nejvyšší nezaměstnaností v EU, a to dokonce navzdory vysokému počtu volných pracovních míst.

Stále rovněž platí, že nezaměstnanost je především problémem zemí eurozóny.

Za celkově příznivými výsledky českého trhu práce stojí i méně lichotivé tendence, a sice vyšší nezaměstnanost žen a mladých lidí do 25let. Právě v případě mladých je nezaměstnanost trojnásobná (7,9 procenta), takže je i výrazně vyšší než v době před pandemií.

Nezaměstnanost v ČR zůstane nízká i v dalších měsících roku. Prozatím se ukazuje, že lidé odcházející převážně z průmyslu zatím nalézají nová místa ve službách, kde je míra neobsazených pozic stále nadprůměrně vysoká, případně míří do penze.

