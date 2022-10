Lidí bez práce přibývá. Firmy si ale vlastní zaměstnance drží, co to jde

I v září pokračoval trend zvyšování počtu lidí bez práce. Nezaměstnanost podle statistik Úřadu práce ČR vzrostla o jednu desetinu procentního bodu na 3,5 procenta.

Reklama

V evidenci úřadů práce bylo 256 380 lidí. Podle Úřadu se nezaměstnanost vyvíjí podle klasické křivky, v příštích měsících může stagnovat nebo mírně růst. Loni v září byla nezaměstnanost rovněž 3,5 procenta, bez práce tehdy bylo 262 142 lidí.

„Skončily dovolené a firmy přijímají nové zaměstnance. Zaměstnavatelé rozjeli výrobu, i když se začínají projevovat obavy z dopadů vysokých cen energií. Svědčí o tom i meziměsíční a meziroční pokles počtu hlášených volných pracovních míst,” uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Zaměstnavatelé nabízeli 306 098 volných míst, jejich počet se proti předchozímu měsíci snížil zhruba o 6200.

K oživení podle Najmona došlo v rámci zahraniční zaměstnanosti, kdy v příhraničních oblastech pendleři nastoupili opět do zaměstnání. Jako každý rok také dorazila v září do evidence úřadů práce hlavní vlna absolventů, vývoj na trhu práce ale nijak výrazně neovlivnila.

Odboráři demonstrovali proti vládě. Vyzvali k cenové regulaci Politika Odbory na pražské demonstraci vyzvaly k zavedení cenové regulace, k zastavení poklesu reálných mezd nebo k zestátnění kritické infrastruktury v energetice. Vláda se podle nich musí zasadit o ochranu nízkopříjmových skupin i střední třídy, na které nejvíc dopadá současná krize, a zachovat sociální smír. Protestní akce, která trvala zhruba hodinu a půl a uzavřela ji státní hymna, se podle policejního odhadu zúčastnilo několik tisíc lidí. Podle policie byla demonstrace bez problémů. ČTK, kuš Přečíst článek

Reklama

Budoucnost je extrélmně nejistá

„Do evidence úřadů práce se hlásí více lidí, než z ní odchází. Důvodem je nepochybně nepříznivý vývoj ekonomiky, který nutí firmy omezovat počty pracovníků. A samozřejmě omezovat i množství nabízených volných pracovních míst,” uvedl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

V omezování počtů pracovníků podle Dufka nejspíš klasická kaskáda, kdy podobně jako v časech předchozích recesích jsou jako první na řadě agenturní pracovníci, následuje snížení nabídky volných míst (k čemuž už dochází) a teprve na posledním stupni se sahá do řad kmenových pracovníků.

„Byť jsou podniky pod tlakem, jejich ochota propouštět vlastní zaměstnance bude zřejmě pod tíhou covidové zkušenosti přece jen menší. Flexibilita sice může mít v první fázi, kdy jde o snižování mzdových nákladů, pro firmy pozitivní efekt, avšak následné znovu-získání pracovníků se už ukazuje mnohem problematičtější,” doplnil Dufek.

Lidé bombardují call centra ČEZ i PRE. Ptají se na úsporný tarif a ceny elektřiny Money Dodavatelé energií se na svých infolinkách či v zákaznických centrech potýkají s náporem požadavků zákazníků, které souvisejí především se zavedením takzvaného úsporného tarifu. Část dotazů míří také na schválené stanovení maximálních cen energií, vyplývá z vyjádření dodavatelů. Meziročně činí nárůst požadavků řádově až desítky procent. ČTK Přečíst článek

Podle Úřadu práce se situace bude nadále odvíjet i od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, epidemické situace a dopadů energetické krize. Od únorového začátku války na Ukrajině získalo podle úřadu v ČR práci 131 704 uprchlíků z Ukrajiny. Někteří už se ale vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci září tak v ČR pracovalo 88 909 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou.

Do konce roku by podle ekonomů mohla nezaměstnanost atakovat hranici čtyř procent. Hlavní otázkou bude, jak se firmám bude dařit vypořádávat se s vysokými cenami energií poté, co jim budou ve větší míře končit fixované kontrakty. Rozhodující bude v tomto směru přelom roku, který ukáže, jaká část firem bude v nových nákladových podmínkách balancovat na hraně existence.

Úspěch to rozhodně není, hodnotí čeští průmyslníci včerejší energetický summit v Bruselu Politika Svaz průmyslu a dopravy ČR nepovažuje výsledky včerejšího energetického summitu v Bruselu za úspěch. „Slovo úspěch rozhodně nemůžeme za průmysl použít a nálada v mnoha firmách proto zůstává velmi napjatá,“ říká prezident svazu Jaroslav Hanák. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Český průmysl v srpnu zrychlil, stavební výroba zpomalila pokles Zprávy z firem Český průmysl v srpnu zrychlil meziroční růst na 7,2 procenta z červencových revidovaných 0,9 procenta. Růst ovlivnilo hlavně snížení produkce v loňském srpnu. V meziměsíčním srovnání byla průmyslová produkce vyšší o 0,8 procenta. Stavební výroba v srpnu zmírnila meziroční pokles na 0,4 procenta. V červenci byla nižší o 2,7 procenta, předtím více než rok rostla, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Výhled do budoucna podle analytiků nevěští nic dobrého. ČTK, duk Přečíst článek