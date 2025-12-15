Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Konec jedné éry. Čína ztrácí pozici klíčového trhu pro německý export

Konec jedné éry. Čína ztrácí pozici klíčového trhu pro německý export

Hamburk
iStock
ČTK
ČTK

Čína v letošním roce vypadne z první pětky nejvýznamnějších vývozních destinací Německa. Stane se tak poprvé od roku 2010. Kvůli poklesu vývozu o deset procent na 81 miliard eur (téměř dva biliony korun) bude Číně patřit až sedmá příčka. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadu vládní obchodní agentury Germany Trade & Invest (GTAI).

Loni byla Čína na pátém místě. Letos ji předběhne Británie a Itálie. Podíl Číny na celkovém německém vývozu letos klesne na 5,2 procenta ze zhruba 7,5 procenta v roce 2021.

„Na jedné straně slábne čínský domácí trh,“ uvedla analytička GTAI Christina Otteová. „Na druhé straně stále více německých dodavatelů vyrábí lokálně, místo aby tam exportovali,“ doplnila.

Největším vývozním trhem pro německé zboží zůstanou letos Spojené státy, a to i přes předpokládaný pokles o 7,3 procenta na necelých 150 miliard eur. Zástupce GTAI ve Washingtonu Roland Rohde varoval, že pokles v USA by mohl pokračovat i v příštím roce. Další místa mají patřit Francii, Nizozemsku a Polsku.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po první schůzi nové vlády

Babiš: Členství v EU je pro Česko výhodné, unie však ztrácí konkurenceschopnost

Politika

Vláda si je vědoma toho, že členství České republiky v Evropské unii je výhodné. I v minulosti byl kabinet, v němž bylo hnutí ANO, konstruktivní a přinášel konkrétní návrhy, nebyl destrukční, uvedl po prvním jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Unie ale podle něj ztrácí konkurenceschopnost, neřeší problémy s energiemi či daňovými úniky.

ČTK

Přečíst článek

Celkový německý vývoz se má letos zvýšit o 0,6 procenta na zhruba 1,6 bilionu eur. Již třetím rokem za sebou zůstane zhruba na úrovni roku 2022, odhadla GTAI. Výraznější růst nečeká agentura ani příští rok.

Dovoz do Německa se má letos zvýšit o 4,4 procenta na 1,4 bilionu eur. Obchodní přebytek tak klesne na 195,4 miliardy eur, což bude nejnižší úroveň od roku 2012, pokud nepočítáme období 2020 až 2022, které ovlivnila pandemie nemoci covid-19.

Obchodní deficit Německa s Čínou má letos činit rekordních 87 miliard eur. Dovoz z Číny má vzrůst o více než sedm procent na zhruba 168 miliard eur. Na celkovém dovozu do Německa tak bude mít Čína podíl 12 procent.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Rusové vyráží do protiútoku. Žalují Euroclear o 18,2 bilionu rublů za zmrazená aktiva

Šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová
ČTK
ČTK
ČTK

Ruská centrální banka podala žalobu na belgickou společnost Euroclear, od které požaduje náhradu škody ve výši 18,2 bilionu rublů (4,75 bilionu korun), což je plná hodnota zmrazených státních aktiv Ruska, oznámil podle agentury Reuters moskevský soud. Euroclear, který funguje jako centrální depozitář cenných papírů, spravuje většinu ruských státních aktiv zmrazených v Evropské unii po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Žaloba je reakcí Moskvy na plány EU využít tyto prostředky k finanční podpoře Ukrajiny.

Očekává se, že moskevský soud vydá rychlé rozhodnutí ve prospěch ruské centrální banky. Na základě verdiktu by pak banka mohla usilovat o vymáhání náhrady škody i v zahraničních jurisdikcích.

Rusové slibují tvrdou odvetu

Rusko opakovaně varovalo EU, že použití jeho státních rezerv je krádeží, podkopává důvěru v centrální banky a euro. Slíbilo tvrdé odvetné opatření, včetně zabavení podílů evropských soukromých investorů v Rusku.

„Který racionální investor bude držet své cenné papíry v Euroclear, v eurech nebo v EU, pokud pochopí, že jeho vlastnická práva nejsou respektována a jeho aktiva mohou být pod jakoukoli záminkou zabavena,“ řekla agentuře Reuters zvláštní vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice a ekonomickou spolupráci Kirill Dmitriev. Plány EU označil za ránu mezinárodnímu systému rezerv vytvořenému Spojenými státy.

Ruský rubl

Ruské rezervy pro Ukrajinu? EU naráží na odpor vlastních států

Názory

Bortí se plán Evropské komise převést peníze z ruských rezerv Ukrajině. Proti jsou Belgie, Francie, Evropská centrální banka, Japonsko, Spojené státy, ale také Maďarsko, Slovensko či i Česko.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Země Evropské unie se 12. prosince dohodly na časově neomezeném zmrazení aktiv ruské centrální banky uložených v Evropě. Tím podle unijních představitelů padla významná překážka pro využití těchto peněz na pomoc Ukrajině při obraně proti ruské agresi.

Ruská centrální banka v reakci na rozhodnutí EU uvedla, že považuje jakékoli použití svých aktiv za nezákonné a že si vyhrazuje právo využít všechny dostupné prostředky k ochraně svých zájmů.

Plány na využití ruských peněz se setkaly s odporem i v Evropě. Bankéři varují, že zabavení takového množství státních aktiv by bylo právně sporné a vytvořilo by precedens. Švédská Riksbank již v roce 2024 uvedla, že takový krok by znamenal první případ, kdy by neválčící země zabavily aktiva válčící země v probíhající válce, aby pomohly třetí zemi. Návrhy EU jsou také v rozporu s myšlenkou zveřejněnou v některých verzích mírového plánu USA.

Související

Trump na jednání s Leyenovou, Macronem, Zelenským a dalšími představiteli EU

USA chtějí ochránit ruský majetek za biliony před EU, která by jej ráda poslala Ukrajině

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Karel Řehka

Další munice pro Ukrajinu. Část zmrazených ruských aktiv půjde na českou iniciativu

Money

ČTK

Přečíst článek

Somfy reaguje na růst chytrého bydlení: automatizované stínění nově s technologií Zigbee 3.0

Somfy reaguje na růst chytrého bydlení: automatizované stínění nově s technologií Zigbee 3.0
Somfy, užito se svolením
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Trh chytrého bydlení v Evropě stále roste. Podle dat společnosti Statista (2025) překročí počet propojených domácností v EU hranici 120 milionů do roku 2026, přičemž nejrychleji rostoucí kategorií jsou systémy pro automatizaci domácnosti a řízení světla. Tento trend potvrzuje i český trh, kde spotřebitelé hledají řešení, která přinášejí komfort a snadnou integraci s ostatními technologiemi.

Na tuto poptávku reaguje společnost Somfy, která uvádí na trh novou generaci chytrého interiérového stínění s podporou komunikačního standardu Zigbee 3.0. Ten zajišťuje otevřenou kompatibilitu s produkty jiných značek a rozšiřuje možnosti integrace do chytrých ekosystémů, včetně platforem jako Amazon Alexa, Google Home nebo Apple HomeKit.

„Zigbee 3.0 přináší do chytrého bydlení interoperabilitu a stabilitu, která byla dříve výzvou. Pro uživatele to znamená jednodušší instalaci, širší výběr zařízení a bezproblémové propojení celého domova,“ vysvětluje Petr Novotný, obchodní ředitel Somfy Česká republika.

Podle zjištění Českého statistického úřadu z roku 2024 vzrostl počet osob, které používají ve své domácnosti IoT zařízení z 12 procent (2022) na 18 procent (2024). Mezi IoT zařízení spojená s domácností patří chytré domácí spotřebiče (např. robotický vysavač), chytrá bezpečnostní zařízení (např. chytrý alarm nebo detektor kouře) a chytrá zařízení na ovládání spotřeby energií (např. topení nebo světla).

Jakub Žižka, realitní makléř a manažer týmu v kanceláři RE/MAX Alfa

Skryté vady, zástavy a špatné smlouvy. Makléř popisuje nejdražší právní miny při prodeji nemovitosti

Reality

Prodej nemovitosti není jen o ceně. Právní prověrka kupujícího, nemovitosti, úschova peněz, skryté vady či zástavní práva – to vše může prodej zkomplikovat nebo zcela zhatit. Rolí profesionálního realitního makléře je vše ohlídat. „Makléř je dnes spíše něco jako projektový manažer celé transakce,“ říká Jakub Žižka z RE/MAX Alfa.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Klíčovým faktorem pro rostoucí zájem o posledně jmenovanou kategorii je uživatelský komfort a efektivní řízení světla – nikoli jen energetická úspora, ale také zvýšení kvality vnitřního prostředí a ochrana interiéru před slunečním zářením.

Somfy nabízí drátové i bezdrátové varianty pohonů s tichým provozem, pětiletou zárukou a možností rozšíření systému díky Zigbee zásuvkám a routerům, které posilují stabilitu sítě.

Nové řešení tak představuje krok směrem k propojenému, komfortnímu a uživatelsky přívětivému bydlení – trendu, který v následujících letech bude určovat směr celého trhu chytré domácnosti.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme