Konec jedné éry. Čína ztrácí pozici klíčového trhu pro německý export
Čína v letošním roce vypadne z první pětky nejvýznamnějších vývozních destinací Německa. Stane se tak poprvé od roku 2010. Kvůli poklesu vývozu o deset procent na 81 miliard eur (téměř dva biliony korun) bude Číně patřit až sedmá příčka. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadu vládní obchodní agentury Germany Trade & Invest (GTAI).
Loni byla Čína na pátém místě. Letos ji předběhne Británie a Itálie. Podíl Číny na celkovém německém vývozu letos klesne na 5,2 procenta ze zhruba 7,5 procenta v roce 2021.
„Na jedné straně slábne čínský domácí trh,“ uvedla analytička GTAI Christina Otteová. „Na druhé straně stále více německých dodavatelů vyrábí lokálně, místo aby tam exportovali,“ doplnila.
Největším vývozním trhem pro německé zboží zůstanou letos Spojené státy, a to i přes předpokládaný pokles o 7,3 procenta na necelých 150 miliard eur. Zástupce GTAI ve Washingtonu Roland Rohde varoval, že pokles v USA by mohl pokračovat i v příštím roce. Další místa mají patřit Francii, Nizozemsku a Polsku.
Celkový německý vývoz se má letos zvýšit o 0,6 procenta na zhruba 1,6 bilionu eur. Již třetím rokem za sebou zůstane zhruba na úrovni roku 2022, odhadla GTAI. Výraznější růst nečeká agentura ani příští rok.
Dovoz do Německa se má letos zvýšit o 4,4 procenta na 1,4 bilionu eur. Obchodní přebytek tak klesne na 195,4 miliardy eur, což bude nejnižší úroveň od roku 2012, pokud nepočítáme období 2020 až 2022, které ovlivnila pandemie nemoci covid-19.
Obchodní deficit Německa s Čínou má letos činit rekordních 87 miliard eur. Dovoz z Číny má vzrůst o více než sedm procent na zhruba 168 miliard eur. Na celkovém dovozu do Německa tak bude mít Čína podíl 12 procent.
