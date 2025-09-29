Loučíme se s létem – vybíráme bundu na podzim

Nový magazín právě vychází!

Léto skončilo a chladnější rána a stále kratší večery vyžadují kompromisy – něco lehkého, ale zároveň dostatečně teplého, aby vás zahřálo cestou do práce, na univerzitu nebo na večerní koncert. Přechodné bundy se vracejí v osvěžených verzích inspirovaných hudbou, popkulturou a estetikou velkoměst.

Podzimní bundy nejsou jen o praktičnosti, ale také o energii, kterou vnášejí do každodenních outfitů. Každá z nich reaguje na jinou náladu – rocková motorkářská bunda, barevná bunda s kontrastními detaily, retro bomber bunda jako z 80. let nebo výrazný leopardí potisk. Definují, jak se loučíme s posledními paprsky letního slunce a vítáme chladnější počasí s módní sebedůvěrou.

Jedním z nejsilnějších akcentů je motorkářská bunda z umělé kůže – stále stejně rock'n'rollová jako v době, kdy ji nosili vaši rodiče. Jednoduše je zkombinujte s modrými džínami bootcut a tričkem s potiskem a navoděte atmosféru undergroundových klubů a dusných koncertů. Tato bunda nikdy nezestárne – může být romantická i rebelská zároveň. Pokud dáváte přednost méně klasickému stylu, zvolte kontrasty. Motorkářské bundy s kontrastními panely kombinují sportovní pohodlí s výraznou estetikou. Jsou navrženy pro ženy, které si cení dynamiky a chtějí, aby jejich oblečení odráželo jejich energii.

Špetka futuristického retra

Bomber bunda ve stylu 80. let je bezpochyby nutností a vrací se se svým retro nádechem. Volná ramena, lesklé látky a geometrické prošívání jsou odkazem na dobu, kdy byla móda odvážnější než kdykoli předtím. Dnes se bomber bunda perfektně hodí k tričku s vintage potiskem a kruhovým náušnicím, což dodává vzhledu nádech šmrncu. Tuto bundu lze nosit jak každý den, tak i na večerní zábavu – díky své všestrannosti se hodí téměř pro každou příležitost. Pokud dáváte přednost výraznějším barevným akcentům, fialová bunda s kontrastním límcem je volbou pro ty, kteří se nebojí experimentovat s módou. V kombinaci s džínovou sukní a robustními botami se tato bunda stává ztělesněním městského eklektismu.

Volání zvířat

Mezi potisky jasně dominuje leopardí vzor – výrazný, lehce provokativní a neuvěřitelně módní. Bunda s leopardím vzorem je silným doplňkem každého šatníku; perfektně se hodí k černým džínám rovného střihu nebo džínové sukni. Přidejte černé sluneční brýle a jste připraveni dobýt město!

