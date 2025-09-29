Loučíme se s létem – vybíráme bundu na podzim
Léto skončilo a chladnější rána a stále kratší večery vyžadují kompromisy – něco lehkého, ale zároveň dostatečně teplého, aby vás zahřálo cestou do práce, na univerzitu nebo na večerní koncert. Přechodné bundy se vracejí v osvěžených verzích inspirovaných hudbou, popkulturou a estetikou velkoměst.
Podzimní bundy nejsou jen o praktičnosti, ale také o energii, kterou vnášejí do každodenních outfitů. Každá z nich reaguje na jinou náladu – rocková motorkářská bunda, barevná bunda s kontrastními detaily, retro bomber bunda jako z 80. let nebo výrazný leopardí potisk. Definují, jak se loučíme s posledními paprsky letního slunce a vítáme chladnější počasí s módní sebedůvěrou.
Jedním z nejsilnějších akcentů je motorkářská bunda z umělé kůže – stále stejně rock'n'rollová jako v době, kdy ji nosili vaši rodiče. Jednoduše je zkombinujte s modrými džínami bootcut a tričkem s potiskem a navoděte atmosféru undergroundových klubů a dusných koncertů. Tato bunda nikdy nezestárne – může být romantická i rebelská zároveň. Pokud dáváte přednost méně klasickému stylu, zvolte kontrasty. Motorkářské bundy s kontrastními panely kombinují sportovní pohodlí s výraznou estetikou. Jsou navrženy pro ženy, které si cení dynamiky a chtějí, aby jejich oblečení odráželo jejich energii.
Špetka futuristického retra
Bomber bunda ve stylu 80. let je bezpochyby nutností a vrací se se svým retro nádechem. Volná ramena, lesklé látky a geometrické prošívání jsou odkazem na dobu, kdy byla móda odvážnější než kdykoli předtím. Dnes se bomber bunda perfektně hodí k tričku s vintage potiskem a kruhovým náušnicím, což dodává vzhledu nádech šmrncu. Tuto bundu lze nosit jak každý den, tak i na večerní zábavu – díky své všestrannosti se hodí téměř pro každou příležitost. Pokud dáváte přednost výraznějším barevným akcentům, fialová bunda s kontrastním límcem je volbou pro ty, kteří se nebojí experimentovat s módou. V kombinaci s džínovou sukní a robustními botami se tato bunda stává ztělesněním městského eklektismu.
Volání zvířat
Mezi potisky jasně dominuje leopardí vzor – výrazný, lehce provokativní a neuvěřitelně módní. Bunda s leopardím vzorem je silným doplňkem každého šatníku; perfektně se hodí k černým džínám rovného střihu nebo džínové sukni. Přidejte černé sluneční brýle a jste připraveni dobýt město!
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.