Japonská vláda: Zhasněte, ale klimatizace nechte běžet. Tokio je kvůli vlně veder kousek od blackoutu

Obyvatelé Tokia a jeho okolí jsou poslední dny vystaveni teplotám šplhajícím ke 40 stupňům Celsia. Klimatizace se nezastaví a přenosové soustavě hrozí přetížení. Japonská vláda proto vyzvala na 37 milionů lidí, aby šetřili elektřinu a přestali svítit, píše server BBC.

Reklama

Ostrovní země se nyní potýká s vlnou veder a rekordními teplotami, kvůli čemuž může nastat přetížení zásobování, informoval server BBC.

Meteorologové navíc uvedli, že letos skončilo každoroční letní období dešťů nejdříve od roku 1951, kdy japonská meteorologická agentura začala záznamy vést. Deště obvykle mírní letní vedra až do července.

Japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu očekává, že poptávka po elektřině bude v pondělí odpoledne místního času kritická. Lidé by podle resortu měli vypnout nepotřebná světla, ale stále používat klimatizaci, aby se vyvarovali úpalu.

V důsledku zvyšujících se teplot úřady už několik týdnů varují před hrozícím nedostatkem energie. O víkendu se teploty v centru Tokia vyšplhaly nad 35 stupňů Celsia, zatímco ve městě Isesaki, které leží severozápadně od hlavního města, meteorologové zaznamenali rekordních 40,2 stupně Celsia. Šlo o nejvyšší teplotu, jaká kdy byla v červnu v Japonsku naměřena. I když červen značí na ostrovech začátek léta, teploty se v tomto měsíci obvykle nadále drží pod hranicí 30 stupňů.

Japonci mají po desítkách let inflaci. Lidé jsou naštvaní a centrální banka má starosti Money Japonský jen je nejslabší za 32 let. Inflace přes dvě procenta je to, po čem vláda a centrální banka roky toužily. Jenže jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Centrální banka je i tak v pasti. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Reklama

V pondělí odpoledne se v Tokiu a osmi okolních prefekturách očekával pokles podílu přebytkové elektřiny na 3,7 procenta, přičemž tříprocentní rezervu vláda považuje za nezbytnou pro stabilní dodávky elektřiny, uvedlo v nedělním prohlášení ministerstvo hospodářství.

Vláda požádala obyvatele, aby od 15:00 tokijského času (08:00 SELČ) na tři hodiny vypnuli nepotřebná světla, ale zároveň nadále používali klimatizaci.

Přestože se dodavatelé elektřiny snaží dodávky zvýšit, podle ministerstva je situace s rostoucími teplotami nevypočitatelná. „Pokud dojde k nárůstu poptávky a náhlým problémům s dodávkami, rezervní zásoba klesne pod minimální požadovanou úroveň,” uvedl resort.

Dodávky elektřiny v Japonsku jsou přitom napjaté od březnového zemětřesení v severovýchodní oblasti země. To si vyžádalo pozastavení provozu některých jaderných elektráren.

Začátkem tohoto měsíce proto japonská vláda vyzvala domácnosti a firmy, aby v létě co nejvíce šetřily elektřinou. Kvůli vysokým teplotám v zemi však bylo v neděli odpoledne podle japonské televize NHK převezeno do tokijských nemocnic 46 lidí s podezřením na úpal.

Investice do zelené energetiky stoupají. Stále to ale nestačí na vyřešení krize Money Investice do energetiky mají v letošním roce vzrůst o osm procent na 2,4 bilionu USD (56,5 bilionu korun). Tato částka zahrnuje rekordní výdaje na obnovitelé zdroje energie. Ani tento vysoký růst však nebude stačit k vyřešení současné klimatické a energetické krize. ČTK Přečíst článek