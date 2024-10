Prašivé dluhopisy jsou opět na vzestupu

Pokles úrokových sazeb opět rozproudil trh korporátních dluhopisů. Včetně takzvaných prašivých. Dva z pěti dluhopisů navíc vydávají firmy mladší jednoho roku bez historie.

Za první půlrok letošního roku byly českými společnostmi vydány korunové korporátní dluhopisy v hodnotě 34,9 miliardy korun. Tento objem byl téměř na úrovni celkového objemu emisí za celý rok 2023, kdy jich firmy vydaly za 37,4 miliardy korun, vyplývá to z Bond Indexu společnosti Deloitte.

Ve srovnání s druhou polovinou roku 2023 vzrostl i objem takzvaných nadlimitních emisí, tedy emisí nad jeden milion korun, vydaných v období první poloviny roku 2024, a to zhruba o 21 procent. Ještě větší nárůst je ale u podlimitních emisí, tedy emisí do milionu korun, které nepodléhají přísnějšímu dohledu ČNB. Ten se více než zdvojnásobil, celkem na 465 milionů korun. Do této kategorie spadají takzvané prašivé dluhopisy. Před těmi odborníci často varují.

Zákon neodradil

„Ano, nárůst podlimitních emisí o více než dvojnásobek ve srovnání s druhou polovinou roku 2023 naznačuje, že zpřísnění podmínek pro emisi podlimitních dluhopisů zatím emitenty neodradilo od vydávání dluhopisů,“ říká Roman Lux, partnera v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte.

„I přes novelu zákona o dluhopisech, která má za cíl snížit informační asymetrii mezi emitentem a investorem, by zájemci o koupi dluhopisů měli zůstat obezřetní a pečlivě posuzovat každou investici,“ uzavírá Lux, který naráží na novelu zákona o dluhopisech platnou od začátku letošního roku. Nově musí tyto emise zahrnovat informace o zadluženosti emitenta, o vedoucích osobách emitenta a účelů využití peněžních prostředků získaných z emise.

Není to bez rizika

Hlavní analytik J&T Banky Milan Vaníček souhlasí, že dluhopisy nejsou bez rizika. „Samozřejmě se s takovýmto postupem spojuje adekvátní riziko, tedy jiné než od běžného účtu či spořícího, termínovaného,“ připomíná hlavní analytik J&T Banky. „Nicméně je patrné, že si trh v Česku již na dluhopisové financování zvykl a je ochoten odpovídající riziko podstupovat.“

Pocitu bezpečné investice nepřidá ani fakt, že za téměř každou druhou emisí dluhopisů stojí firma s minimální historií. „Za první polovinu roku 2024 vydaly společnosti s působením na trhu kratším než 1 rok zhruba 40 procent všech emisí, což odpovídá historického průměru posledních pěti let,“ vysvětluje Jan Brabec, partner v oddělení dluhového poradenství Deloitte.

