Inflace v USA už je pod kontrolou. Akcie by už příští rok mohly růst o 30 procent, říká vlivný investor

Americké akcie jsou pro dlouhodobé investory stále skvělou sázkou, říká známý akciový býk Jeremy Siegel. Nic na tom nemění ani agresivní postoj americké centrální banky (Fed) v otázce úrokových sazeb, který uvrhl index S&P 500 do medvědího trhu. Jsme velmi blízko, ne-li přímo v bodě, kdy bude inflace zkrocena,” říká Siegel.

Reklama

„Akcie jsou z dlouhodobého hlediska značně podhodnocené. Rozhodně bych se nedivil, kdybychom za rok, rok a půl byli o 20 až 30 procent výše,” řekl Siegel agentuře Bloomberg.

Siegel, který je profesorem financí na Pensylvánské univerzitě, Bloombergu řekl, že akcie drží pod pokličkou strach z přílišného utažení měnové politiky ze strany Fedu i obavy z recese v USA. Úrokové sazby ale podle něj nemusí na zvýšených úrovních zůstat příliš dlouho, pokud budou sledovat svůj dlouhodobý trend. To by podle něj mohlo akcie podpořit.

Inflační tlaky v USA zůstávají silné. Fed bude sazby dál zvyšovat Money Meziroční inflace ve Spojených státech v září dosáhla 8,2 procenta, čímž lehce překonala tržní konsenzus, který činil 8,1 procenta. Inflační tlaky v USA zůstávají výrazné. ČTK Přečíst článek

Fed v boji proti inflaci, která se pohybuje blízko 40letých maxim, zvedl úrokové sazby z nuly na 3,25 procenta a vynutil si přecenění rizikových aktiv, které v roce 2022 vymazalo z amerických akcií hodnotu 15 bilionů dolarů. Index se během pouhých 15 měsíců zdvojnásobil ze svého pandemického minima v roce 2020 v rámci jednoho z nejrychlejších býčích trhů v historii.

Riziko recese převažuje nad inflací

Siegel rovněž varoval, že riziko recese nyní převyšuje hrozbu plynoucí z prudkého růstu cen. Fed by si podle něj měl dát pauzu od agresivního zvyšování sazeb.

Reklama

Americký Fed zvýšil potřetí za sebou sazby Money Americký Fed zvýšil sazby o očekávaných 0,75 procentního bodu. Rozhodnutí centrálních bankéřů bylo podle agentury Bloomberg jednomyslné. nst Přečíst článek

Obchodníci přitom očekávají, že centrální banka příští měsíc zvýší sazby o další tři čtvrtiny procentního bodu, protože se snaží omezit inflaci. A počítá s tím i sám Fed, který bude úroky zvyšovat dál až nad čtyři procenta, aby zkrotil inflaci.

Podle posledního měsíčního průzkumu ekonomů agentury Bloomberg se šance na recesi zvýšila na 60 procent.

Situace je vážná. Evropa už je v recesi, USA se do ní řítí, říká vlivný americký bankéř Leaders Americké ekonomice se stále vede dobře, jde ale dočasný stav, varuje generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon. Zatímco Evropa už podle něj v recesi je, USA se do ní teprve řítí. Odhaduje, že se tak stane do půl, nejpozději do tři čtvrtě roku. vku Přečíst článek

Podle Siegela už ale fakticky došlo k dezinflaci, zejména pak v oblasti bydlení, pohonných hmot i spotřebního zboží. Zveřejňování hlavních ekonomických údajů totiž funguje se zpožděním a tak zatím tento pokles nenaznačuje. Čtvrteční údaje ukázaly, že jádrový index spotřebitelských cen vzrostl na 40leté maximum, což pozorovatele trhu přimělo k tomu, aby počítali s dalším zvyšováním sazeb ze strany americké centrální banky.

„Do roku 2020 a 2021 jsem byl super jestřáb,” řekl Siegel. „Nyní se obávám, abychom nešli příliš daleko opačným směrem. Jsme velmi blízko, ne-li přímo v bodě, kdy bude inflace zkrocena,” uzavřel.