Trump posílá svého poradce do Fedu, Miran střídá Kuglerovou
Bývalý americký prezident Donald Trump jmenoval dočasným členem Rady guvernérů Fedu ekonoma Stephena Mirana. Ten nahradí Adrianu Kuglerovou, která rezignovala. Trump tak posiluje svůj vliv na centrální banku, jejíž šéfa Jeroma Powella dlouhodobě kritizuje.
Americký prezident Donald Trump se rozhodl jmenovat svého ekonomického poradce Stephena Mirana dočasným členem Rady guvernérů americké centrální banky (Fed). Informoval o tom na své sociální síti Truth Social.
Minulý týden se z Rady guvernérů rozhodla předčasně odstoupit Adriana Kuglerová. Tu Miran nahradí ve zbytku jejího funkčního období, které skončí 31. ledna příštího roku. „Mezitím budeme hledat stálou náhradu,“ uvedl Trump.
V posledních dnech se spekulovalo, že Trump by mohl do Rady guvernérů místo Kuglerové jmenovat svého favorita na nového šéfa Fedu. Nynějšího předsedu Rady guvernérů Jeroma Powella americký prezident dlouhodobě kritizuje kvůli pomalému snižování úrokových sazeb.
Powellovo funkční období skončí příští rok v květnu. Agentura Bloomberg ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje uvedla, že hlavním kandidátem na příštího šéfa Fedu je nynější člen Rady guvernérů Christopher Waller.
Americký prezident Donald Trump vybírá ze čtyř kandidátů na příštího šéfa centrální banky. Aktuální předseda Fedu Jerome Powell podle něj selhává a měl by odstoupit. Trump dává jasně najevo, že nový guvernér musí podporovat razantní snižování úrokových sazeb.
Kdo nahradí Powella? Trump vybírá ze čtyř jmen, Bessent to nebude
Money
Americký prezident Donald Trump vybírá ze čtyř kandidátů na příštího šéfa centrální banky. Aktuální předseda Fedu Jerome Powell podle něj selhává a měl by odstoupit. Trump dává jasně najevo, že nový guvernér musí podporovat razantní snižování úrokových sazeb.
Zatímco u nás se stále hovoří o Donaldu Trumpovi jako o skvělém vyjednavači, američtí ekonomové i politici se začínají obávat důsledků jeho cel. Zaměstnanost zůstává za očekáváním a firmy se „předhánějí“ ve výši ztrát. A to pravá celní smrště teprve začíná.
Trumpův ekonomický chaos děsí automobilky i republikány
Politika
Zatímco u nás se stále hovoří o Donaldu Trumpovi jako o skvělém vyjednavači, američtí ekonomové i politici se začínají obávat důsledků jeho cel. Zaměstnanost zůstává za očekáváním a firmy se „předhánějí“ ve výši ztrát. A to pravá celní smrště teprve začíná.
Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími cly, a to přímo v těchto hodinách, kdy vstupují v platnost jeho takzvaná reciproční cla. Z nich jsou však některé vývozní položky vyčleněny. Týká se to i mikročipů či obecněji polovodičů. Na jejich dovoz do USA nyní Trump právě plánuje překvapivě zavést 100procentní clo.
Trump hrozí novými cly na vše, co obsahuje čipy
Názory
Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími cly, a to přímo v těchto hodinách, kdy vstupují v platnost jeho takzvaná reciproční cla. Z nich jsou však některé vývozní položky vyčleněny. Týká se to i mikročipů či obecněji polovodičů. Na jejich dovoz do USA nyní Trump právě plánuje překvapivě zavést 100procentní clo.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.