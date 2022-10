Hongkong se pět minut po dvanácté snaží zachránit svůj status finančního centra

Vedení Hongkongu v pondělí provedlo zatím největší uvolnění přísných covidových restrikcí. Snaží se tak povzbudit chřadnoucí ekonomiku a udržet si status finančního centra. Turisté ani obchodní cestující se do bývalé britské kolonie zatím nehrnou. Omezení zatím zdaleka nemizí úplně.

Cestující mířící do Hongkongu od minulého pondělí již nepotřebují v předstihu rezervovat a následně se podrobit třídenní hotelové karanténě. Musejí však počítat se sérií testů a dalších omezení, jako je třídenní zákaz návštěv restaurací, barů a fitness center. „Chceme už nechat covid za sebou, posunout se vpřed,” uvedl šéf města John Lee, který také zdůraznil potřebu vyvážit zdravotní rizika se snahou o ekonomické oživení.

Hongkongské uvolnění pravidel optikou zbytku světa příliš velkým uvolněním není. Cestující, který plánuje ve městě zůstat osm dní, se bude muset

podrobit dvanácti testům. Čtyřem PCR a osmi antigenním. Většina světa se sice může chytat za hlavu, že požadavky hongkongských úřadů jsou nadále přehnané, pro místní jde ale o vítanou změnu. Ti museli v různých fázích koronavirové pandemie trávit až tři týdny v karanténních táborech.

Odliv mozků

Hongkongská politika nulové tolerance covidu připravila město o pověst pulsujícího obchodního centra. Mnozí pozorovatelé se ale ptají, zda nejnovější rozvolnění nepřichází příliš pozdě a je pro záchranu uvadajícího města, které stíhá masivní odliv mozků, dostačující. Populace Hongkongu klesla za poslední rok nejprudším tempem v šedesátileté historii záznamů. Nejnovější data tamního statistického úřadu ukazují úbytek 121,5 tisíce obyvatel k 1. červenci ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Mnozí z odcházejících uvedli pandemická omezení a také čínský zásah proti svobodám města. Amerčan Brian Leung, který pracuje ve zdravotnictví, z Hongkongu odešel letos v červnu po více než deseti letech, píše deník Washington Post. Leung se přestěhoval do Singapuru, protože jeho politika ohledně covidu byla založena více na vědeckých rozhodnutích než na politických úvahách. „Hongkong byl skvělým městem, ale s jeho reakcí na pandemii se objevila spousta slabin,“ řekl Leung.

Chřadnoucí pověst

Zatímco Hongkong měl pro byznys zavřeno, jeho přímí konkurenti, jako je Singapur, se světu otvírali, a tak se jim povedlo přilákat firmy i turisty. Oznámení o uvolnění hongkongských restrikcí přišlo jen pár dní poté, co Hongkong ztratil třetí místo v žebříčku světových finančních center GFCI. Již není ani hlavním asijským centrem, o tuto pozici ho připravil Singapur. Městský stát přeskočil Hongkong i Šanghaj.

Kromě upadající reputace Hongkongu jako finančního centra, slábne také jeho postavení jako přestupního leteckého uzlu. Během posledních dvou a půl let přestalo do dříve jednoho z nejrušnějších leteckých uzlů na světě létat nejméně 45 leteckých společností. „Mnoho dopravců sleduje vývoj v Hongkongu, ale budou se zdráhat přijmout závazná rozhodnutí, dokud neuvidí jasný důkaz, že omezení končí a co je důležitější, že nebudou znovu zavedena,“ uvedl Willie Walsh, generální ředitel Mezinárodní asociace leteckých dopravců.

