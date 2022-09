Singapur se stal největším finančním centrem Asie. Praha kraluje střední a východní Evropě

Singapur předběhl Hongkong a stal se podle aktuální analýzy Global Financial Centers Index největším finančním centrem Asie – a třetím na světě. První dvě příčky patří New Yorku a Londýnu, Hongkong se propadl na čtvrté místo. San Francisco se posunulo o dvě místa nahoru a první pětici uzavírá, uvedla agentura Bloomberg. Praha obsadila 61. místo, o sedm příček lepší než při loňském průzkumu, a poté, co letos předběhla Varšavu, je nejvýše z metropolí střední a východní Evropy.

Hongkong doplatil na tvrdá proticovidová opatření a s tím související exodus "chytrých mozků", uvedl Bloomberg. Megapole se tak snaží oživit svou roli hlavního globálního finančního centra. V listopadu proto pořádá summit světových bankéřů, jehož cílem je obnovit důvěru ve město. Sice má od 20 předních globálních firem přislíbeno, že vyšlou své vrcholné manažery, ale kvůli nejistotě kolem uvolnění pravidel karantény stále hrozí, že to negativně ovlivní účast na summitu a obecně návštěvnost města, podotkl Bloomberg.

Naopak Singapur očekává, že letos jej navštíví více než čtyři miliony návštěvníků. Ke zviditelnění města přispěje řada významných akcí, včetně asijského summitu Milken Institute, konference Forbes Global CEO Conference a Velké ceny Singapuru seriálu Formule 1.

Čínská města Šanghaj, Peking a Šen-čen si udržela místa v Top 10 žebříčku, a to i přes ochromující opatření na zmírnění onemocnění Covid, která zemi fakticky odřízla od zbytku světa. Paříž se do první desítky vrátila, zatímco Tokio se naopak propadlo na 16. místo. Sydney poskočila o deset míst na 13. příčku, Dubaj a Abú Zabí kralují na Blízkém východě a umístily se na 17. a 32. místě.

Praha přeskočila Varšavu a je v regionu první

Ruská finanční centra utrpěla v důsledku války na Ukrajině – Moskva klesla o 22 míst na 73. a Petrohrad o 17 míst na 114. pozici, tedy šestou příčku před koncem. Pád Moskvy využila mimo jiné i Praha, která si polepšila o sedm míst na 61. příčku, což ji řadí nejvýše z metropolí střední a východní Evropy těsně před Varšavou. Bratislava je 84., Tallin 93., Budapešť 97., Sofie 102., Vilnius 106. a Riga 107.

Index sestavený think-tanky Z/Yen Partners a China Development Institute hodnotí 119 finančních center a využívá data shromážděná od tisíců profesionálů v oblasti finančních služeb.

20 nejlépe hodnocených finančních center:

pořadí/město (stát) umístění loni pořadí/město (stát) umístění loni 1. New York (USA) 1. 11. Soul (Jižní Korea) 12. 2. Londýn (V. Británie) 2. 12. Chicago (USA) 13. 3. Singapur 6. 13. Sydney (Austrálie) 23. 4. Hongkong 3. 14. Boston (USA) 14. 5. San Fransico (USA) 7 15. Washington (USA) 15. 6. Šanghaj (Čína) 4. 16. Tokio (Japonsko) 9. 7. Los Angeles (USA) 5. 17. Dubaj (Spojené arabské emiráty) 17. 8. Peking (Čína) 8. 18. Frankfurt nad Mohanem (Německo) 16. 9. Šen-čen (Čína) 10. 19. Amsterodam (Nizozemsko) 19. 10. Paříž (Francie) 11. 20. Ženeva (Švýcarsko) 25.