Hongkong rozjíždí záchranný plán. Rozdá půl milionu letenek

Nová hongkongská propagační kampaň nazvaná Hello Hong Kong , která se právě rozjíždí, má nastartovat návrat turistů. V rámci kampaně bude během příštích šesti měsíců rozdáno půl milionu letenek zadarmo, píše CNBC.

Reklama

Rozdávání odstartuje 1. března a důvod je zřejmý: po pandemických uzávěrách má vrátit turisty do regionu. Ovšem nebude to levné, kampaň bude stát 255 milionů dolarů (5,5 miliardy korun). Letenky budou rozdávány prostřednictvím tří hongkongských dopravců — Cathay Pacific, HK Express a Hong Kong Airlines.

REPORTÁŽ: V Thajsku stojí Red Bull sedm korun. A taky je to krásná země Enjoy Thajsko bývalo rájem batůžkářů. Po pandemii se však otevřelo všem turistům, k čemuž přispívají také přímé lety z Prahy do provincie Krabi. Stojí to za to? Jednoznačně ano. Stanislav Šulc Přečíst článek

Fred Lam, generální ředitel hongkongského letištního úřadu, očekává, že bezplatné letenky budou mít mnohonásobný dopad na počet návštěvníků. „Doufáme, že ti, kteří dostanou letenku, přivezou s sebou další dva až tři přátele a rodinu,“ řekl CNBC na slavnostním zahájení kampaně.

Kdo dostane letenky

Rozdávání bude postupné: začne na trzích jihovýchodní Asie, následovat bude pevninská Čína a severní Asie a nakonec další části světa.

Pro obyvatele Hongkongu bylo také rezervováno přibližně 80 tisíc vstupenek.

Reklama

Aerolinky si mnou ruce. Drahé letenky lidem chuť cestovat nevzaly Money Finanční trhy se možná svíjejí v křečích a inflace doléhá na spotřebitele, ale lidé stále létají v hojných počtech. Levnější letenky tak zůstávají v nedohlednu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Úřady v Hongkongu se snaží oživit ekonomiku a napravit vlastní image, která utrpěla po protestech v roce 2019, zavedením přísných bezpečnostních zákonů v roce 2020 a třemi roky dobrovolné izolace během pandemie. Hrubý domácí produkt se loni snížil o 3,5 procenta, což je třetí pokles za čtyři roky.

Hongkong loni navštívilo asi 605 tisíc návštěvníků, protože město pomalu upouštělo od omezení proti covidu. Ovšem to je nesrovnatelné s téměř 56 miliony v roce 2019 před vypuknutím pandemie, napsala agentura Bloomberg.