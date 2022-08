Masový exodus Hongkongčanů pokračuje. Odhlašují se ze škol a vybírají penzijní fondy

Počet obyvatel Hongkongu se meziročně snížil o 1,6 procenta na přibližně 7,29 milionu, za poslední rok město opustilo více než 113 tisíc obyvatel. Jedná se o největší procentuální pokles za rok od počátku záznamů v roce 1961.

Nejnovější pololetní údaje o počtu obyvatel zveřejnilo ve čtvrtek ministerstvo pro sčítání lidu a statistiku. Údaje ukázaly, že od poloviny roku 2021 do poloviny roku 2022 opustilo Hongkong 113 200 obyvatel. Do města přišlo pouhých 18 300 osob, takže čistý odliv činil 95 tisíc lidí.

„V souvislosti s přetrvávajícím dopadem pandemie (nemoci covid-19) byla v Hongkongu a pevninské Číně zavedena přísná hraniční kontrola a karanténní opatření, což vedlo k vážnému přerušení mezinárodního cestování,“ uvedl mluvčí vlády, podle nějž je pandemie jedním z hlavních důvodů odlivu obyvatel.

Úřady také uvedly, že k poklesu občanů přispěl i přirozený úbytek. Hongkong zaznamenal 61 600 úmrtí a pouze 35 100 narození.

Zatímco statistické údaje, jako například rostoucí počet osob žádajících o speciální britské pasy za účelem přesídlení z někdejší britské kolonie do Británie, poukazují na masový exodus Hongkongčanů, vláda rozsah tohoto jevu zpochybňuje.

Emigrační trend se však projevil zejména po prodemokratických protestech v roce 2019, které vláda potlačila. Mimo jiné v reakci na nepokoje zavedl Peking v bývalé britské kolonii v roce 2020 kontroverzní zákon o státní bezpečnosti. Od jeho vstupu v platnost byla opozice tvrdě potlačována a většina osobností, které v Hongkongu ztělesňovaly demokracii, buď uprchla ze země, nebo byla vykázána z veřejného života natolik, že již nemohla nadále vykonávat své funkce. Další byli odsouzeni a uvězněni.

Mezi další ukazatele naznačující, že Hongkong je skutečně svědkem pokračujícího trendu dlouhodobých, ne-li trvalých odchodů, je to, že se z hongkongských škol odhlašují ve velkém studenti a lidé si vybírají své penzijní fondy.

