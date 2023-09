Jak Steve Jobs obdaroval zubaře. Unikátní a podepsaný iPad první generace míří do aukce

Ortodoxní fanoušci americké společnosti Apple by měli zpozornět. Do aukce, kterou pořádá společnost RR Auction, míří vzácný kus první generace iPadu. Exemplář totiž věnoval Steve Jobs osobně, a to havajskému zubaři Frankovi H. Sayrehoovi, který zesnulého vizionáře na jaře 2010 při jeho dovolené ošetřoval. Podle aukční síně jde o jediný iPad, který kdy Jobs podepsal.

Cena nabízené položky začala na 10 tisících dolarech, tedy zhruba nějakých 230 tisíc korun. Zde se však rozhodně nezastaví a v současných příhozech již překonala hranici 14 tisíc dolarů. Veřejná aukce vzácného předmětu začníná dnes.

Vynikající zubař, ale mizerný obchodník

Příběh iPadu, který se i díky Jobsovu podpisu stal exkluzivním předmětem, je poměrně netradiční. Jeho historie je totiž spojená s místem, které většina z nás jistě nevyhledává s láskou - a totiž se zubní ordinací. Hlavní roli v situaci sehrál kromě Jobse také zubař Frank H. Sayre z Havaje. „Někdy na jaře 2010 mi zavolal do kanceláře kolega a zeptal se mě, jestli bych mohl vidět jednoho z jeho pacientů, který byl zrovna v tu dobu na dovolené na Havaji a měl bolesti. Ukázalo se, že tím pacientem byl Steve Jobs,“ uvádí zubař, jehož dopis s příběhem tabletu je k němu přiložen.

Sayre Jobse ošetřil a když mu chtěl zakladatel společnosti Apple zaplatit, zubař to odmítl. „Vysvětlil jsem mu, že v našem městě pacientům, kteří potřebují nouzově ošetřit, nic neúčtuji,“ uvádí Sayre. Steve Jobs se podle jeho slov tomuto tvrzení zasmál. „Řekl, že jsem vynikající zubař, ale mizerný obchodník,“ vzpomíná zubař. S Jobsem se nakonec domluvili na tom, že tehdejší šéf Apple dodá zubaři podepsaný iPad, který bude použit v dobročinné sbírce.

Uplynulo několik měsíců a stále se nic nedělo. Zubař Sayre nakonec poslal do Applu dopis se šekem na 729 dolarů za nový iPad. „Ozvala se mi jeho sekretářka LaNita Burkheadová, která mi šek vrátila a řekla, že Steve chce, aby iPad byl dárek, a poslal iPad,“ uvádí Sayre.

Nerozbalené iPhony

Kromě vzácného iPadu s neobyčejným příběhem jsou v rámci aukce draženy také další zajímavé položky, které jistě zaujmou fanoušky společnosti Apple. Jde o dva nerozbalené iPhony první generace. Jedním z nich je vzácný 4GB model, jehož cena by v rámci aukce mohla atakovat až 30 tisíc dolarů.