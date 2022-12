Fotbal hýbe světem. Ale investicím do fotbalových klubů je lepší se vyhnout

Akcie většiny fotbalových klubů jsou i dekády od vstupu na burzu v červených číslech. Tržby týmů mohou velmi kolísat a zisk se často nepřijde vůbec. Managementu jde více než o zisk o výhry na hřišti. To ale akcionářům zhodnocení investic nepřinese.

Fotbalové kluby jsou sice byznysem, ale tvorba zisku u nich většinou není na prvním místě. Jejich hlavní prioritou jsou úspěchy na hřišti. A ty něco stojí.

„Na akciových trzích budete dlouho hledat hůře performující skupinu firem, než jsou fotbalové kluby,“ říká pro Newstream Štěpán Hájek, analytik XTB. Málokterý klub se obchoduje za cenu vyšší, než byla ta při vstupu na burzu. Od těchto vstupů na burzu mnohdy uběhlo i několik desetiletí.

Vzlety a pády megaklubů

Akcie fotbalových klubů na sebe většinou upozorní pouze při velkém poklesu či růstu. V nedávné době se to stalo dvěma největším veřejně obchodovatelným fotbalovým klubům – anglickému Manchesteru United a italskému Juventusu Turín.

Cenné papíry anglického klubu, které se obchodují na newyorské burze, za poslední měsíc posílily o téměř 70 procent. Mohou za to informace o plánovaném prodeji akcií největšího akcionáře – americké rodiny Glazerů.

Výkonnost akcií pěti největších veřejně obchodovaných fotbalových klubů (v procentech):

za první rok od vstupu za pět let od vstupu od vstupu dodnes Manchester United +56,3 +7,6 +56 Juventus Turín -16,6 -59,5 -76 Borussia Dortmund -17,3 -41,5 -61 Ajax Amsterodam -21,3 +10,5 -13,3 Celtic Glasgow +11,2 -14,3 +87,5

Zdroj: burzy

Akcie Juventusu před několika týdny naopak prudce propadly po rezignaci správní rady včetně české legendy Pavla Nedvěda. Dlouhodobý příběh těchto klubů je opačný. Manchester United na newyorskou burzu vstoupil v roce 2012 a od té doby akcie posílily o 56 procent – tedy méně, než o kolik vyskočily v posledním měsíci. Naopak Juventus se na burze obchoduje již od roku 2001 a za tu dobu stihl investorům prodělat 76 procent.

Z první pětky klubů podle ceny na burze je od vstupu na burzu v roce 1995 v plusu také Celtic Glasgow, a to téměř 88 procent, ale většina těchto zisků pochází ještě z 90. let minulého století. Za posledních pět investoři o 14 procent přišly.

Hledáte trend? Chybí

Tržby fotbalových klubů jsou velmi volatilní. „Nejvýrazněji se pod tržbami podepisují televizní práva, sponzorské dary, prodeje vstupenek a transfery hráčů. Dalšími složkami jsou prodeje dresů, reklamních předmětů a další licence,“ říká Hájek.

Ceny televizních práv mají rostoucí tendenci a stejně tak sponzorské dary. Ceny vstupenek na zápasy také rostou s tím, jak se daří celé ekonomice. „Větší pohyby kurzu akcií může způsobit oznámení přestupu hráče za výraznější částku. Stejně tak může k růstu pomoci odchod velmi dobře placeného hráče,“ konstatuje Hájek.

U akcií klubů však podle Hájka nelze vidět nějaký soustavný trend, jelikož management mnohdy nemá za cíl maximalizovat zisk, zatímco náklady na provoz jsou obrovské. Prodeje hráčů tak někdy pouze dorovnají náklady na provoz.

„Koupit akcie a držet je delší dobu bych tak doporučil pouze skalním fanouškům klubů. Dlouhodobá výkonnost je totiž horší než jakékoliv státní dluhopisy,“ uzavírá Hájek s tím, že akcie fotbalových klubů jsou zajímavé leda pro fanoušky konkrétních týmů. Těm nebude příliš záležet na tom, že tržby fotbalových klubů mají dlouhodobě spíše stagnující trend. Marže jsou na nižších jednociferných číslech a kluby skončí mnohdy rok ve ztrátě.

Z burzy na burzu

Investor a fotbalový fanda Alvin Chow před investicemi do akcií fotbalových klubů také varuje. „Je zcela evidentní, že bychom nikdy neměli míchat naši vášeň a peníze – naše oblíbené fotbalové kluby můžeme finančně podporovat nákupem jejich zboží, ale neměli bychom investovat do jejich akcií,.“ míní.

Vstup na burzu nakonec může skončit také odchodem z ní. AS Řím byl do letoška pátým největším veřejně obchodovaným fotbalovým týmem na světě, ale z italské burzy se definitivně stáhla letos v září. Byl to plán nových amerických majitelů – rodiny Friedkinových, kteří do klubu vstoupili předloni.

I Manchester United už si jednou zažil stažení z burzy. V roce 2005 se po vstupu Glazerových stáhl z londýnské burzy jen proto, aby mohl o sedm let později vstoupit na burzu v New Yorku.

