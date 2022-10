Jágr otevřeně: Už nemám motivaci se vracet na led

Jaromír Jágr se zapsal mezi největší hvězdy světového sportu. Z ledu neslezl ani v jeho padesáti letech. Hraje za Rytíře Kladno. Po posledním prohraném zápase proti Mladé Boleslavi však v rozhovoru pro iSport poprvé přiznal, že zvažuje konec kariéry. „Popravdě, nemám motivaci,“ přiznal otevřeně Jágr a přivodil tím šok nejen fanouškům klubu. Newstream s legendární 68 natáčel loni. V pořadu Victory Club se tehdy Jágr svěřil, že hokej už není jediným smyslem jeho života. Připomeňte si co legendu světového hokeje drželo dlouhá desetiletí na ledě.

„V Americe i tady u nás se mě často někdo ptá, proč pořád hraju. ‚Vy vůbec nechápete smysl mého života,‘ vždycky jim říkám,“ prozradila hokejová legenda v pořadu Victory Club, který s Jágrem Newstream natáčel v loňském roce.

Právě sportovci, kteří dokázali či stále dokážou být ve svém oboru na vrcholu desítky let jsou pro Jágra největšími vzory. „LeBron James, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Tom Brady v americkým fotbalu, to jsou lidi, který já opravdu obdivuju,“ prozradil Jágr v pořadu Victory Club na newstream.cz.

„Respektuju u nich hlavně to, že se dokázali přizpůsobit tomu životnímu stylu, prostředí, sportu, který se vyvíjí velmi rychle a letí kupředu ohromnou rychlostí. Vzpomeňme si, že před třiceti lety nebyly mobilní telefony a co za přístroje máme dnes. U sportu to je totéž,“ dodal Jágr.

Sám prý musí neustále odpovídat na otázky, proč i v padesáti plánuje hrát nejvyšší hokejovou soutěž. „Byl jsem v Americe a dostal jsem otázku, proč pořád hraju. Co mě motivuje? Mám to za potřebí? Vždyť jsi všechno vyhrál. Vždyť se budeš už jen zhoršovat. A já si myslím a vždycky jim říkám: ‚Vy vůbec nechápete smysl toho života. Kdybych se na život díval tak, jak vy se koukáte na sport nebo práci, tak ve čtyřiceti spáchám sebevraždu.' Vím, že se v padesáti budu cítit hůř než ve čtyřiceti. Názor, že by člověk měl skončit na vrcholu, je podle mě absolutní nesmysl," připomněl Jaromír Jágr.

