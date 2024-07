Fed ponechal úroky beze změny. První "cut" může přijít už brzy

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta. Poukázala nicméně na pokrok při snižování inflace ve Spojených státech. Naznačila tak, že se blíží snížení úrokových sazeb, napsala agentura AP.

Reklama

Růst cen ve Spojených státech, kvůli kterému banka drží úroky vysoko, v poslední době oslabil. To dává Fedu větší manévrovací prostor pro snížení úrokových sazeb, ke kterému by mohlo dojít už v září. Zároveň se objevují známky toho, že ekonomika v některých oblastech ochlazuje. Nižší úrokové sazby by tak mohl Fed dobře využít k opětovnému oživení.

„V posledních měsících nastal určitý další posun k dvouprocentnímu inflačnímu cíli,“ uvedl měnový výbor Fedu ve středeční tiskové zprávě. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červnu zpomalilo na tři procenta z květnových 3,3 procenta.

„Představitele centrální banky potěšily červnové údaje o inflaci,“ uvedl analytik Portu Marek Malina. „Pokud bude inflace pokračovat v oslabování a zmírní se i růst platů v americké ekonomice, můžeme být svědky dvou snížení úrokových sazeb ještě letos,“ dodal. Podle analytika XTB Tomáše Cverny centrální banka pravděpodobně přikročí k prvnímu snížení sazeb na zářijovém zasedání.

Někteří zahraniční analytici však připomínají, že snížení sazeb v září by se mohlo vykládat jako snaha Fedu o ovlivnění listopadových prezidentských voleb.

Reklama

Předloni v červnu se meziroční míra inflace v USA vyšplhala až na 9,1 procenta, byla tak nejvýše za více než 40 let. Fed předloni v březnu zahájil zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu. Jeho základní sazba od té doby stoupla o více než pět procentních bodů.

Naposledy Fed úroky zvýšil loni v červenci, od té doby se základní sazba drží v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň od roku 2001. Další zasedání Fedu se bude konat 17. až 18. září.

Konec boje s inflací a podpora růstu? ČNB čeká Sofiina volba Názory Už za několik hodin budou čeští centrální bankéři zvažovat, jak nastaví měnovou politiku na další období. Po dvou letech budou mít na stole úplně novou situaci. Zdánlivě zkrocenou inflaci a mírně přidušenou ekonomiku. Jak budou rozhodovat? Stanislav Šulc Přečíst článek

Tragická výsledková sezona stahuje peníze z burzy. Zlé časy doléhají hlavně na hvězdy minulých měsíců Trhy Nejhorší chvíle za poslední rok prožívají americké burzy. Výsledky velkých společností téměř bez výjimky nabízejí špatná čísla, případně očekávají negativní, nebo značně nejistý vývoj. A nedaří se napříč sektory. Špatné časy dolehly na luxus, výrobce, ale hlavně na technologické firmy, které v posledním roce patřily k superhvězdám. Výsledek? Propadají se indexy i akcie konkrétních firem. A to pořádně. Stanislav Šulc Přečíst článek