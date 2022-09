Farmáři v Evropě končí se skleníky. Pěstitele rajčat či okurek drtí vysoké náklady na energie

Rekordní ceny energií dopadnou i letošní úrodu okurek, rajčat nebo salátů pěstovaných v Evropě ve sklenících. Kvůli až několikanásobně vyšším účtům za vytápění skleníků od jejich využití farmáři ustupují. Energetická krize má ale dopady na evropský potravinový řetězec v širším slova smyslu, protože problémy s placením účtů mají pekaři, mlékaři i další producenti, včetně pěstitelů cukrové řepy či oliv, napsal deník The Financial Times.

Rodina Tonyho Montalbana pěstuje zeleninu v jihovýchodní Anglii už desítky let. Zvládla recese, ekonomické šoky i období vysoké inflace. Letos ale rostoucí náklady na vytápění skleníků kvůli prudkému zvýšení cen energií po invazi ruských vojsk na Ukrajinu Montalbana donutily zvážit, zda neukončí pěstování okurek, píše list Financial Times (FT).

„Ceny se vymkly kontrole, jsou absurdně vysoké," uvedl Montalbano. Letošní produkce jeho farmy tak bude poloviční ve srovnání s tím, co je obvyklé, protože musel snížit náklady. „Plyn prudce zdražil, a na to já jsem nebyl připraven," dodal.

Ceny energií stouply několikanásobně

Farmáři a producenti potravin po celé Evropě snižují produkci, protože nejsou schopni se vyrovnat s růstem nákladů na energie. Montalbano uvedl, že jeho náklady na energie se ve srovnání s loňským rokem zvýšily pětinásobně. Výhled nedostatku sezonních potravin vedl až k volání po vládní pomoci.

Nejvíce se problémy dotýkají pěstování plodin, které vyžadují v chladnějším klimatu intenzivní vytápění, jako jsou okurky, rajčata nebo salát. Energetická krize má ale dopady na evropský potravinový řetězec v širším slova smyslu, protože problémy s placením účtů mají pekaři, mlékaři i další producenti, včetně pěstitelů cukrové řepy či oliv. Těm náklady rostou rychleji než ceny, které mohou účtovat velkoodběratelům.

Generální tajemník sdružení farmářů v EU COPA-COGECA Pekka Pesonen uvedl, že dominový efekt vysokých účtů za energie je mnohem vážnější, než čekal. Ceny vstupů, jako jsou hnojiva a krmiva, prudce vzrostly a růst nákladů na chlazení, topení a dopravu odradil farmáře od pěstování.

EU jedná o zastropování cen energií pro firmy a domácnosti, ale také o povinném snižování odběru energií, což by mohlo zasáhnout farmáře. Británie představila plán, který podpoří podniky, ale pouze na šest měsíců.

Pro mnohé to ale přichází až příliš pozdě. Spolumajitel britského firmy Valley Grown Salads Jimmy Russo odhaduje, že 75 až 80 procent pěstitelů salátu v Británii příští rok nic nevypěstuje, protože to ekonomicky nemá smysl.

V Nizozemsku zřejmě přestane fungovat přes zimu mnoho skleníků. Firmy, které obvykle používají světlo pro pěstování rajčat, si to kvůli vysokým cenám energií pravděpodobně nebudou moci přes zimu dovolit, uvedl specialista na energie firmy Glastuinbouw Nederland Alexander Formsma. Nizozemsko se přitom na celosvětovém vývozu rajčat podílí téměř pětinou.

Největší pěstitel rajčat ve Švédsku a Dánsku Alfred Pedersen & Son také plánuje v zimě přerušit pěstování. Firma dodává ročně supermarketům 20 tisíc tun rajčat, z toho zhruba čtvrtinu vypěstuje v zimě. Provozní ředitel firmy Torben Roll uvedl, že náklady na energie proti loňskému roku stouply desetinásobně a dodal, že letos bude na trhu chybět velké množství rajčat pěstovaných v severní Evropě. Tento výpadek by mohli zaplnit pěstitelé z oblastí s teplejším klimatem, jako je Španělsko a Maroko.

Předčasná sklizeň úrody

Někteří francouzští pěstitelé cukrové řepy kvůli obavám z nedostatku plynu začali předčasně sklízet úrodu. Největší pěstitel, firma Tereos, chce začít s předčasnou sklizní, aby mohla zahájit energeticky náročný proces zpracování řepy na cukr. Podle ekonoma francouzského svazu pěstitelů cukrové řepy Timothého Massona se firmy obávají, že v případě nedostatku by mohly být odříznuty od dodávek plynu.

Rostoucí ceny energií nejvíce přímo ovlivňují využívání vytápěných skleníků v chladnějších klimatických oblastech. Problémy ale mají i zemědělci v teplejších oblastech, které zasáhly vyšší vstupní náklady a extrémní počasí.

Italští zemědělci v létě museli bojovat se suchem a zhruba třetina jich podle průzkumu uskutečněného pro zemědělský svaz Coldiretti hospodaří se ztrátou. Pěstitel obilí a zeleniny Filippo De Miccolis Angelini uvádí, že jeho měsíční účet za energie se proti loňskému roku zvýšil téměř trojnásobně, ceny hnojiv jsou čtyřnásobné. „Olivy budeme určitě lisovat, ale velmi se obáváme nákladů," řekl.

Někteří zemědělci se také rozhodli, že elektřinu, kterou kupují za domluvenou fixní sazbu, raději prodají dál, než aby ji použili pro pěstování. „Znám farmáře, kteří mají smlouvy na elektřinu za fixní cenu na dva roky a spočítali si, že nemá smysl ji používat. Raději ji prodávají někomu jinému. Je to podnikatelské rozhodnutí," říká jeden ze zemědělců.

Čtyřicetiletý Montalbano dodává, že někteří zemědělci, kteří se blíží důchodovému věku, už končí. On ale nemá příliš mnoho možností, takže se poohlíží po energeticky méně náročných plodinách, jako jsou papriky. Zatím funguje díky svým úsporám, ale jak dlouho mu to vydrží, neví.

