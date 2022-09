Šéfka EK: Na současnou krizi náplast nestačí, žádá si hlubokou reformu. Vodík je cesta

Aktuální trh s elektřinou, kde se cena určuje podle nejdražšího způsobu výroby potřebného k uspokojení poptávky, není spravedlivý ke spotřebitelům. Před europoslanci to řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Slíbila „hlubokou a komplexní reformu“.

Rekordní růst cen elektřiny nahrává jejím producentům, kteří k její výrobě nevyužívají plyn a dosahují tak mimořádných zisků. Evropská komise proto navrhuje zastropovat ceny elektřiny vyráběné právě z neplynových zdrojů. Krizové opatření má členským zemím Evropské unie přinést 140 miliard eur (přes 3,43 bilionu korun), které mohou využít na podporu spotřebitelů ohrožených drahými energiemi.

„Současná krize žádá „změnu paradigmatu“, skok do budoucnosti, nikoli pouze rychlou záplatu na palčivé problémy,” řekla předsedkyně EK v projevu v Evropském parlamentu a slíbila hlubokou a komplexní reformu na trhu s elektřinou.

V projevu také vyzdvihla potenciál vodíku. Ohlásila vytvoření nové „banky”, která má pomoci vybudovat trh s tímto zdrojem.

„Vodík může v Evropě znovu rozdat karty,” prohlásila šéfka EK. Počátky energetické transformace už jsou podle ní patrné, například na severu Německa, kde jezdí vlaky poháněné „zeleným vodíkem”. „Musíme naši vodíkovou ekonomiku posunout z něčeho okrajového do velkého měřítka,” pokračovala.

Evropská komise podle ní za tímto účelem zřídí „Evropskou vodíkovou banku”, která pomůže vybudovat budoucí trh s vodíkem. Nový orgán prý bude moci investovat tři miliardy eur (přes 70 miliard korun) a bude těžit především z prostředků z unijního fondu pro inovace. „Musíme vytvořit tvůrce trhu s vodíkem, ve snaze zacelit mezeru v investicích a propojit budoucí dodávky s poptávkou,” dodala.