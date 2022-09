EU chystá další protiruský balík, bude se týkat i diamantů a luxusního zboží

Evropská unie chystá nový balík sankcí proti Rusku. Konzultace se zástupci členských států EU by měly začít během několika dní, napsal server Politico s odvoláním na čtyři diplomatické zdroje.

Reklama

EU již přijala několik balíků sankcí proti Rusku v reakci na invazi ruských sil na Ukrajinu. Nyní Evropská komise připravuje nová opatření a své návrhy chce s velvyslanci při EU prodiskutovat nejspíš již v pátek, uvedly diplomatické zdroje.

Diplomaté očekávají diskuzi o plánu na zastropování ceny ruské ropy. Právě o tomto plánu nedávno jednala i skupina vyspělých zemí G7. Spojené státy tlačí na EU, aby zavedla strop na ceny ropy ještě předtím, než začne na začátku prosince v rámci šestého sankčního balíku EU proti Rusku platit částečné embargo na dovoz ruské ropy do Evropské unie. USA vyhlásily zákaz dovozu ruské ropy již v březnu.

Mladí Rusové v obavě z odvodu prchají ze země, letenky prudce zdražily Politika V Rusku se po zprávě o částečné mobilizaci schyluje k nové vlně emigrace. Mladí muži se obávají odvodu do armády. Ceny letenek ze země prudce vystřelily. Někteří dopravci dokonce lety do dostupných destinací zcela vyprodali, píše server The Moscow Times. ČTK Přečíst článek

Dalšími opatřeními, o kterých by se mohlo diskutovat, jsou zákaz dovozu ruských diamantů a dalšího luxusního zboží.

Ruský prezident Vladimir Putin včera vyhlásil částečnou mobilizaci, která by se mohla týkat až 300 tisíc rezervistů, a podpořil plán připojit část Ukrajiny k Rusku. Západu také naznačil, že je připraven na obranu Ruska použít jaderné zbraně.