Plyn je nejlevnější od července, hlavně díky dodávkám z Nizozemska

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh klesla na nejnižší úroveň od července, přispěly k tomu vysoké námořní dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) a růst dodávek prostřednictvím potrubí z Norska.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dnes odpoledne kolem 16.00 vykazovala pokles o téměř sedm procent na 173 eur (zhruba 4 300 korun) za megawatthodinu (MWh).

Během dne cena sestoupila až pod 170 eur za MWh. Stále však zůstává několikanásobně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.

Analytici ze společnosti Refinitiv podle agentury Reuters uvedli, že předpokládaná vlna chladného počasí v severozápadní Evropě příští týden zvýší spotřebu energie na vytápění. Dodali však, že tlaky na růst cen zmírňují rostoucí produkce plynu v Norsku a vysoké tempo dodávek LNG.

Agentura DPA poukázala rovněž na příznivý vývoj zásob plynu v evropských zemích. Podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) byly zásobníky plynu v Evropské unii o víkendu plné z více než 87 procent. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, činila naplněnost zásobníků přes 91 procent a v České republice přes 85 procent.

Ceny plynu v Evropě letos tlačí vzhůru omezování dodávek z Ruska. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

