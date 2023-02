Euroúvěry jsou čím dál víc v kurzu. Co to dělá s českým realitním trhem?

Přechod na společnou měnu euro je v Česku zatím v nedohlednu. Navzdory tomu ale stále více firem v ČR provádí v eurech už řadu operací. Platí se v nich pronájmy kancelářských i industriálních nemovitostí, jejich koupě i související služby. Řada firem si také čím dál častěji bere rovnou i úvěry v eurech, protože to je pro ně podstatně výhodnější než v českých korunách. Euroúvěry také významně ovlivňují i český realitní trh. Přechod na euro by tak uvítala podle průzkumu většina generálních ředitelů firem.

Reklama

Financování ve společné evropské měně vychází podle analytiků pro firmy stále levněji ačkoliv i Evropská centrální banka (ECB) už kvůli inflaci také při svém posledním měnovém zasedání 2. února přistoupila ke zvyšování úrokových sazeb na současná tři procenta (sazba pro hlavní refinanční operace). Sazby ECB jsou ale stále nižší než u České národní banky (ČNB), která sazby stále drží na více jak dvojnásobné úrovni 7,0 procenta. Výsledkem je, že už každý druhý úvěr u nás už tak je v eurech a tento trend se bude podle analytiků nadále zvyšovat.

Které země zvýšily základní sazby? Podívejte se na přehled Money Základní úroková sazba v Česku je od června sedm procent poté, co ji bankovní rada ČNB zvýšila o 125 bazických bodů na na nejvyšší míru od roku 1999. Podobný způsob boje s rapidní inflací ve světě za poslední rok zvolilo více než osm desítek zemí, vyplývá z údajů centrálních bank. Některé země, jako například Turecko či Rusko, jdou ale opačným směrem. Zvyšování sazeb je podle ekonomů hlavním nástrojem v boji proti rapidní inflaci ve světě, ale zároveň brzdou ekonomického rozvoje. Podívejte se na přehled sazeb ve vybraných zemích světa. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Každý druhý úvěr už je v eurech

„Podíl euro úvěrů na nových úvěrech podnikům a institucím v roce 2022 rostl a jejich podíl byl více než polovina. Na celkové bilanci činil podíl euro úvěrů téměř 41 procent,“ konstatuje mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová. Na konci loňského roku už úvěry v eurech tvořily pak polovinu všech úvěrů v české ekonomice „A podíl stále narůstá ve prospěch eura. Samozřejmě hlavním důvodem je úrokový diferenciál a s ním související úvěry v eurech,“ dodává také Jan Brázda ze společnosti PwC. Tento rozdíl mezi korunovými a euro úvěry se nicméně podle něj pomalu snižuje.

Šéfové firem Fialovi: Chceme stabilitu. A taky euro Zprávy z firem České firmy od vlády potřebují především stabilní a předvídatelné prostředí, což za nejlepší preferovanou státní pomoc označilo 41 procent jejich ředitelů. Na druhém místě se s 24 procenty umístila první konkrétně specifikovaná pomoc, a to přechod na euro. Vyplývá to z aktuálního průzkumu PwC CEO Survey, kterého se na přelomu listopadu a prosince 2022 zúčastnily přes dvě stovky generálních ředitelů českých firem. ČTK Přečíst článek

Rozdíly mezi euro a korunovými úvěry

Podle Vítězslava Doležala z CBRE byly úrokové nůžky nejvíce rozevřené začátkem roku 2022, kdy základní úroková sazba ČNB vzrostla na 4,5 procenta oproti tehdy ještě mírně zápornému Euriboru, což je denní referenční sazba vycházející z průměrných úrokových sazeb, za kterou banky v eurozóně půjčují. ČNB totiž podle Doležala začala zdražovat úvěry už během roku 2021, což bylo mnohem dříve, než ke zdražování úvěrů přistoupila ECB. Ta financování v eurech podražila až během roku 2022.

Reklama

Bez euroúvěrů to u velkých projektů nepůjde

Větší firmy to mají dnes i díky euroúvěrům mnohem jednodušší než ty menší, domnívá se Brázda. Stejně tak to mají podle něj snazší i firmy s přirozeným zajištěním, tedy ty, které jsou proexportně orientované nebo mají rovnou příjmy v eurech. Nově navíc bude eurové financování vstupovat například i do infrastrukturních projektů. „Není v silách českých bank ufinancovat v českých korunách například nové jaderné zdroje, vysokorychlostní tratě, nové privátně financované dálnice a skokově očekávaný rozvoj obnovitelných zdrojů,“ zdůrazňuje Brázda a dodává, že by celkově mělo v následujících letech jít řádově v přepočtu o biliony korun navíc.

Euro úvěry a realitní trh

Důsledkem toho, že si firmy berou stále častěji úvěry v eurech pak je podle analytiků nárůst hodnoty nemovitostí, protože eurové úvěry implikují také eurový nájem. To současně vede i k celkově větší atraktivitě i pro zahraniční investory. Hodnotu nemovitostí navíc dále zvyšuje právě i levnější financování v eurech.

Koruna ostatně byla podle Doležala pro mezinárodní investory vždy problematická, protože si museli navíc platit fixaci směnného kurzu, případně úrokové míry. „Z toho důvodu má většina komerčních nemovitostí v ČR determinovány nájmy v eurech, aby nemovitosti šlo v eurech výhodně financovat a odpadlo měnové riziko. Drahé financování v korunách má tedy malý dopad na trh komerčních nemovitostí. Nicméně pokud má nemovitost stanovené nájmy v korunách, pak se zpravidla nemovitost prodává levněji. Výhodu mohou mít finančně silní investoři (a pro banku důležití klienti), kteří si jsou schopni vyjednat lepší podmínky, jako například financovat korunové nájmy eurovým úvěrem,“ podotýká Doležal.

Tomáš Prouza: České firmy mají u Ukrajinců dobrou pověst. Teď ještě uspět v mezinárodních tendrech Leaders V rámci novodobého „Marshallova plánu“ na Ukrajinu zamíří zahraniční investice a rozvojová pomoc minimálně v řádu stovek miliard dolarů. Česko má dnes na Ukrajině velmi dobrou pověst a tuzemským firmám se i díky tomu nadějně otevírají dveře k zakázkám na rekonstrukci a modernizaci země. Jak ale upozorňuje v rozhovoru pro Export.cz viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza, nejtěžší bude uspět v nadnárodních tendrech. „Tady vnímám největší riziko,“ řekl bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, který také stojí v čele Svazu obchodu a cestovního ruchu. Jan Žižka Přečíst článek

Dražší financování v české měně mělo vloni nejcitelnější dopad ale hlavně na tuzemský rezidenční trh, protože kvůli zvýšení úrokových sazeb, a tedy zdražení hypoték, zdejší hypoteční trh prakticky zamrzl. Kvůli drahým hypotékám i zdražení stavebních nákladů se pak zpomalila anebo v mnoha případech i zastavila také výstavba nových bytů v developerských projektech. Většina investorů tak nyní podle Doležala spíš vyčkává na to, zda a jestli se ceny přizpůsobí.

Budou se nůžky mezi korunovými a euro úvěry dále rozevírat?

„Samozřejmě to s sebou nese do budoucnosti i rizika, například kdyby koruna skokově oslabila. Firmy bez přirozeného či finančního zajištění nemusí mít dostatek zdrojů na splácení svých eurových finančních závazků. Nicméně lze předpokládat, že toto riziko si většina bank ve svých analýzách reflektuje a takovým firmám úvěr v eurech neumožní,“ usuzuje Brázda.

Podle analýz PwC nicméně bude trend euroúvěrů dále růst. Zároveň bude také i stále silněji slyšet volání českých firem po přechodu na evropskou měnu. „Podle aktuálního CEO Survey 2023 je přechod na euro druhou nejžádanější pomocí, kterou by generální ředitelé po státu chtěli. Nicméně trend euroúvěrů bude zpomalovat, jak se bude snižovat úrokový diferenciál. Je ale možné že část firem se už nikdy ke korunovým úvěrům nevrátí, zejména jestli přechází na euro jako celek a euro se tak stává jejich novou tzv. ‚funkční měnu‛. To se teď děje například v oblasti automotive,“ upozorňuje Brázda.

Česko má jednu z nejvíce uvolněných měnových politik na světě, píše Bloomberg Názory Česká republika má momentálně jednu z reálně nejvíce uvolněných měnových politik na světě, tedy politiku, jež poměrně málo tlumí inflaci. Vyplývá to z nejnovějšího pravidelného přehledu agentury Bloomberg. Ten sestává nejen z nominálních základních úrokových sazeb, které přímo nastavují jednotlivé centrální banky, ale také ze sazeb reálných, které zohledňují inflaci. Reálné úrokové sazby jsou přitom pro rozhodování investorů či spotřebitelů často podstatnější než sazby nominální. Vyjadřují totiž skutečnou, tedy právě reálnou, cenu peněz, resp. úvěrů. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Proč se inflační výpočty ČSÚ a Eurostatu tolik liší? Mohou za to nemovitosti Názory Podle Českého statistického úřadu činila inflace v ČR v lednu 17,5 procenta. Podle Eurostatu je tedy ještě o 1,6 procentního bodu vyšší. Poměrně markantní rozdíl spočívá v odlišné metodice měření inflace. Hlavní rozdíl pramení z odlišného přístupu k takzvanému imputovanému nájemnému. Lukáš Kovanda Přečíst článek