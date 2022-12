Hypotéka v eurech. Proč není její sjednání zas tak dobrý nápad

Češi se začali více zajímat o hypotéky v eurech. Ty oproti korunovým úvěrům na bydlení nabízí výhodnější, asi poloviční úrok. Zdaleka ale nejsou tak výhodné, jak se může na první pohled zdát. Proč není sjednání eurové hypotéky zas tak dobrý nápad?

Reklama

Financování nemovitosti v eurech mohl být v letošním roce hit. Zájemce o vlastní bydlení lákal nižší úrok na eurových úvěrech oproti těm korunovým. Teď se to ale přestává vyplácet. „Hypotéky v Česku se dnes nejčastěji sjednávají se sazbami mezi pěti a šesti procenty ročně. Například u našich sousedů na Slovensku je možné získat eurovou hypotéku se sazbou od 2,59 procenta. Z tohoto pohledu je tedy hypotéka v eurech mnohem zajímavější. Má to však své ale,“ uvádí Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamiru.cz.

Růst úrokových sazeb se totiž v následujících měsících zřejmě nevyhne ani eurovým hypotékám. Inflace nabrala na síle nejen v Česku, ale i ostatních zemích Evropské unie, a zástupci Evropské centrální banky se netají tím, že na příštích několika zasedáních budou úrokové sazby dále zvyšovat s cílem tlumit poptávku a rizika setrvalého nárůstu inflačních očekávání.

Ticho před bouří? Češi své dluhy splácí zodpovědně, experti se ale obávají příštího roku Money Tři čtvrtiny Čechů má osobní zkušenost s půjčkou a jen zbývající čtvrtina české společnosti si prý na nic nikdy nepůjčuje. Minimálně desetina z půjčujících si lidí se letos zadlužovala rizikově. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) a výzkumné agentury Ipsos. Experty nejvíce překvapilo, že Češi jsou při zadlužování nyní mnohem více disciplinovaní a zodpovědní, než čekali. Otázkou je, zda se to vlivem složité sociálně-ekonomické situace v příštím roce nezmění. Věra Tůmová Přečíst článek

Hypotéky vedené v eurech tuzemské banky, až na jednu výjimku, kterou je rakouská Oberbank, nenabízejí. Jsou pro ně totiž více rizikové, než ty korunové.

„Hypotéka je úvěr na dvacet až třicet let a pro banky je těžké předvídat, jak dlouho bude mít klient příjem v eurech. Na vývoj kurzu se v tak dlouhém období nedá moc spekulovat, takže se nedivím, že banky nechtějí jít do takového rizika,“ řekl serveru Peníze.cz Libor Ostatek, šéf společnosti Golem Finance, která prodává hypotéky většiny tuzemských bank.

Reklama

Odstrašující příklad

V případě posílení koruny se totiž snižuje hodnota zastavené nemovitosti. Například nemovitost za 200 tisíc eur má v přepočtu do koruny při kurzu 25 korun za euro hodnotu rovných pět milionů korun. Při změně měnového kurzu na 23 korun za euro by se korunová hodnota zastavené nemovitost snížila o 400 tisíc korun.

Příkladem, kdy se hypotéky v cizí měně, především ve švýcarských francích a v eurech, dlužínků a bankám nevyplatily, může být situace v roce 2010 v Maďarsku.

„Když před více než deseti lety došlo k velkému oslabení forintu, dlužníkům vzrostl dluh tak, že ho neměli šanci do konce života splatit a případný prodej hypotéky by ani zdaleka nepokryl hodnotu jejich nemovitostí. V obrovských problémech se pak ocitly i samotné banky,“ připomněl Ostatek.

Sedm scénářů, co dělat, když na splátky hypotéky už nezbývá Money Tříleté fixace u hypoték končí nyní těm, kdo měli extrémně nízké sazby i pod dvě procenta. Problémy se splácením hypotéky zatím mnoho lidí ale prý nemá. Banky hovoří o Češích jako o těch, kdo i v této době splácí velké úvěry na bydlení svědomitě a pravidelně. S rostoucí inflací, energetickou krizí a hrozbou zvýšení nezaměstnanosti se ale vyplatí vědět, co dělat, když nemáte na splátky hypotéky. Scénářů, co můžete v takovém případě dělat, je minimálně sedm. Věra Tůmová Přečíst článek

Kurzovému riziku jsou tak vystaveny nejen banky, ale i samotní zájemci o hypoteční úvěr v eurech, kteří převádějí koruny na splátku v eurech. Například měsíční splátka hypotéky ve výši 15 tisíc korun by při směnném kurzu 25 korun za euro vycházela na 600 eur. Při posílení koruny na 23 korun za euro by stejná splátka vyšla přibližně o 52 eur dráž.

Eurová hypotéka není pro každého

„S kurzovým rizikem dnes běžně kalkulují banky také u zájemců o korunovou hypotéku, kteří mají příjmy v eurech. Když banka uznává příjem ze zahraničí v eurech, počítá s kurzovým rizikem v rozmezí 15 až 30 procent. Do příjmu tedy započítá zájemci o úvěr 70 až 85 procent uváděného příjmu v eurech, aby pokryla případné kolísání měny,“ dodala Kráčmar Hegrová.

Hypoteční úvěr v eurech lze získat v některé ze zemí eurozóny, třeba v sousedním Slovensku. Sjednaný úvěr je v tomto případě veden i splácen v eurech. Není ovšem pro všechny. Zájemce o hypotéku musí splnit podmínky zahraniční banky.

„Bude muset například prokázat, že má v zemi trvalý nebo přechodný pobyt a také pravidelný příjem v eurech. Banky rovněž vyžadují, aby byl úvěr zajištěn nemovitostí, která stojí na území dané země,“ říká Kráčmar Hegrová.

Hypotéky jsou nejdražší za 20 let. Lidé na ně už nemají Reality Úroky hypoték v říjnu pokračovaly v mírném růstu na nejvyšší úroveň za 20 let. Objemu poskytnutých úvěrů na bydlení se meziročně propadl o 82 procent. ČTK Přečíst článek

O eurovou hypotéku se podle Kráčmar Hegrová nejčastěji zajímají Češi, kteří mají pravidelný příjem v eurech. Mohou to být například lidé dlouhodobě žijící v zahraničí, takzvaní pendleři nebo manažeři nadnárodních firem. Hypoteční úvěr v eurech může být řešením i pro Čechy v příhraničí. Pořízení nemovitosti kousek za hranicemi může totiž vyjít levněji než u nás. Pro zájemce o hypotéku s příjmy v eurech může být výhodou i to, že nemusí sledovat kurzy měn a vyčkávat na nejlepší okamžik pro směnu peněz.