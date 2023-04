Equal Pay Day 2023: Rovné příležitosti pohánějí ekonomický růst a posilují demokracii

V pořadí již 14. ročník legendární pracovně-zážitkové konference Equal Pay Day, která upozorňuje na existující rozdíl v odměňování žen a mužů v Česku, v neděli skončil. A 15. ročník už se přípravuje. Konat se bude 11. a 12. dubna 2024.

Reklama

Podtitulem letošní třídenní konference, která se konala v pražském Clarion Congress Hotelu, bylo BÝT VIDĚT A SLYŠET. Téma se promítlo do mnoha vystoupení. Veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR, která za konferencí stojí a dlouhodobě se tématu rovných příležitostí věnuje, představila také celou řadu dalších projektů, které mají za cíl podpořit ženy v podnikání, či šířit osvětu v oblasti budování firemních kultur zaměřených na podporu rovných příležitostí a work life balance.

29 vystupujících přineslo pro 676 účastnic a účastníků páteční konference témata, která jsou důležitá pro společnost, která směřují k porozumění tomu, jak se v ní ženy i muži cítí, jakým bariérám a stereotypům čelí, jak díky tomu ztrácíme ekonomický, lidský, inovační i sociální kapitál a možnost dívat se na věci aktuálně.

Firmy mají tři roky na to, aby vyřešily nerovné odměňování, zaznělo na konferenci Equal Pay Day Politika Nespravedlivé rozdíly v platech mužů a žen vedou později k nespravedlivým rozdílům v penzích. Jsou i důvodem, proč ženy s nízkými platy neodcházejí od násilných partnerů. Je proto nutné, aby zmizely genderové rozdíly v odměňování a ženy získaly větší sebevědomí a odvahu si říci o zvednutí platu či odejít ze špatného vztahu. Aktivita musí vycházet nejen od žen samotných, ale i od firem, organizací a také od státu, zaznělo na 14. ročníku konference Equal Pay Day, která se koná v Praze až do neděle. A že jde o aktuální téma, potvrzuje i ve čtvrtek schválená směrnice Evropského parlamentu o transparentnosti odměňování ve firmách. Věra Tůmová Přečíst článek

Jak zdůraznil ve svém vystoupení Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD Deputy Secretary General - rovné příležitosti pohání ekonomický růst, posilují demokracii a zvyšují wellbeing celé společnosti. A proto jsou důležitým tématem nejen pro OECD samotné, ale mělo by být v centru pozornosti jednotlivých vlád, firem i nás všech.

Rovné odměňování, diverzita a zahraniční zkušenosti

Odpovědi na otázky, proč a jak se tématy zabývat, trendy v ČR, ale zejména jaké jsou zkušenosti ze zahraničí sdílely vystupující, které jsou příkladem role model žen, které prošly náročnou kariérní cestou do nejvyšších pozic.

Reklama

Konference vždy přináší záruku motivovaných vystupujících, kteří se dělí o své zkušenosti otevřeně, autenticky, reflexivně. Letošní výběr dam opět stál za to. Na akci například vystoupily:

Elke Miltrup-Altunok, Senior Vice President Human Resources Mondelēz International

Silke Muenster, Chief Diversity Officer at Philip Morris International

Ivana Tůmová, generální ředitelka Mondelez International

Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ

Kamila Makhmoud, CFO & Member of the Management Board v Raiffeisenbank

Andrea Gontkovičová, Managing Director CZ, SK and HU at Philip Morris International

„Je zcela zřejmé, že bavit se o tom, jak ženy vnímají situaci ve společnosti a vše čemu čelí je nutnou potřebou proto, abychom rozuměli tomu, na co se v dané společnosti zaměřit, co podporovat, čemu čelit a co odbourávat. S oblibou říkám, že společnost se nedělí na ženy a muže, ale skládá se z nich, proto musíme znát názory a postoje obou skupin a ptát se, proč je někdy jedna z nich méně vidět a slyšet,“ říká prezidentka pořádající organizace BPWCR a zakladatelka konference Lenka Šťastná.

Ženy musely letos pracovat o dva měsíce déle, aby vydělaly stejně jako muži za loňský rok. A rozdíl se nezměnil Money Ženy v Česku musely letos pracovat přibližně o 60 dní déle – tedy zhruba do dnešního dne –, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2022. Meziročně došlo k nulovému posunu. Gender Pay Gap (GPG), tedy údaj udávající, o kolik ženy v průměru vydělávají méně než muži, se v Česku drží na 16,4 procenta, přičemž průměrný rozdíl v EU činí 13 procent. To řadí českou ekonomiku na 21. místo v EU třeba za Bulharsko či Slovensko. nst Přečíst článek

Účastnice i účastníci konference poukázali na to, že ve firmách existuje velký potenciál velmi vzdělaných žen, které jsou připravené převzít vyšší odpovědnost a současně vyzvali nejen přítomné, aby se nezdráhali chopit nabízených příležitostí.

O své motivaci měnit zažité pořádky i o svojí vlastní kariérní cestě hovořili například:

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Matej Šemšej, HR ředitel TV Nova

Daniela Hlaváčková, Marketingová ředitelka pro střední Evropu, MARS

Iva Welker, Managing Director VMLY&R

Lenka Axlerová, ředitelka pro sektor veřejné správy společnosti Microsoft a další

Konference byla plná zajímavých osobností, úplný seznam a profily vystupujících lze najít na www.equalpayday.cz.

Tradiční součástí českého Equal Pay Day jsou již 14 let mentoringové dny, které mají moc měnit pohled na kariéru, osobní a profesní rozhodování žen prostřednictvím sdílení zkušeností. Letos přispělo 79 mentorek celkem 1180 účastnicím a nabídlo tak 4130 hodin autentického vzdělávání. Není bez zajímavostí, že mentoring, který probíhal v sobotu i v neděli bylo možné absolvovat i v anglickém jazyce a účast se tak otevírá i pro zahraniční účastnice.

Víkendový mentoring je záměrně zaměřen pouze na ženy, kterým vytváří unikátní prostor pro vzájemnou inspiraci, na rozdíl od páteční konference, která je otevřená ženám i mužům a zprostředkovává expertízu, pohledy a networking všem.

Péče o vlastní peníze je i pro ženy mimořádně důležitá. Do programu konference zařadily organizátorky také FINdependence zónu, edukující ženy v investování, trendech na rok 2023.

video Ženy v Česku berou v průměru o 36 procent méně než muži. To je dost smutná statistika, říká Lenka Šťastná z BPWCR Newstream TV Byznys byl doménou mužů a fungoval podle jejich, pro dnešní dobu již nepřijatelných pravidel. Přesto v české společnosti stále přetrvávají směrem k ženám nerovné podmínky. A nejde jen o odměňování, míní prezidentka organizace Business & Professional Women ČR Lenka Šťastná. Hlavním problémem je nedostatek respektu vůči ženám a jejich práci, řekla Šťastná v pořadu Eva Talks na Newstream TV. Eva Čerešňáková Přečíst článek