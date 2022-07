Efekt covid vyprchal. Také prodej videoher letos dostihne recese

Další odvětví, které v době pandemie nemoci covid-19 zažívalo rozkvět, ohrožuje recese. Podle prognózy výzkumné společnosti Ampere Analysis tržby za videohry a související služby letos meziročně klesnou o 1,2 procenta na 188 miliard dolarů (4,6 bilionu korun), uvedl zpravodajský server CNBC.

V letech 2019 až 2021 přitom sektor expandoval o 26 procent a loni tržby činily rekordních 191 miliard dolarů. Tržby z prodeje videoher trvale rostou nejméně od roku 2015, ukazují údaje Ampere, na které odkazuje server CNBC.

Odvětví videoher výrazně pomohla koronavirová omezení pohybu v roce 2020, kdy lidé museli trávit více času doma. Ve stejném roce podpořilo úspěch tohoto odvětví také uvedení konzolí nové generace od společností Microsoft a Sony.

Koronavirová pandemie ale také způsobila nedostatek čipů, narušení dodavatelských řetězců a logistiky. To znamená, že zákazníci často nemohou najít na pultech obchodů nebo v internetových obchodech nové přístroje. Vyhlídky odvětví pak ještě zhoršila invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vysoká inflace.

Řada výrobců videoherního softwaru a hardwaru se rozhodla v Rusku pozastavit činnost, včetně Microsoftu a Sony. Rusko bylo podle Ampere loni desátým největším herním trhem na světě. Letos se očekává, že klesne na 14. příčku a hodnota ruského trhu se sníží o 1,2 miliardy dolarů.

Podle ředitele výzkumu ve společnosti Ampere Pierse Hardinga-Rollse čísla ukazují, že herní průmysl není odolný vůči recesi a problémy s životními náklady způsobenými růstem cen budou mít pravděpodobně na spotřebu negativní dopad.

„Po dvou letech obrovské expanze je herní trh připraven v roce 2022 vzdát se části tohoto růstu, protože se spojí více faktorů, které podkopají jeho výkon,” uvedl Harding-Rolls. I tak by ale celkové tržby měly být vyšší než před pandemií a v příštím roce se očekává návrat k růstu. Tržby by příští rok měly stoupnout na 195 miliard dolarů, odhaduje Ampere.