ECB podle své šéfky možná zvýší úroky na úroveň omezující hospodářský růst

Evropská centrální banka (ECB) možná bude muset zvýšit své úrokové sazby na úroveň omezující hospodářský růst, aby tak oslabila poptávku a dostala pod kontrolu nepřijatelně vysokou inflaci. Uvedla to podle agentury Reuters šéfka ECB Christine Lagardeová.

ECB v červenci v reakci na prudký růst inflace poprvé od roku 2011 zvýšila své úrokové sazby, a to výrazněji, než původně avizovala. Její základní úrok stoupl na 0,50 procenta z rekordního minima nula procent, na kterém se držel od roku 2016. Tento měsíc pak ECB základní úrok zvýšila o rekordních 0,75 procentního bodu na 1,25 procenta.

Meziroční míra inflace v eurozóně v srpnu vystoupila na rekordních 9,1 procenta z červencových 8,9 procenta. Nachází se tak vysoko nad dvouprocentním cílem ECB. Vzhůru ji tlačí zejména vysoké ceny energie.

ECB bude o dalším zvýšení úrokových sazeb rozhodovat na zasedání, které se uskuteční 27. října. Investoři nyní předpokládají, že zvýší základní úrok buď o půl, nebo o 0,75 procentního bodu. Očekávají, že banka bude ve zvyšování úroků pokračovat také na dalších zasedáních.

