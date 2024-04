Trh se otáčí. Průměrné nájemné v Česku se v prvním kvartálu zvýšilo o tři procenta

V letošním prvním čtvrtletí se zvýšilo nájemné ve starších bytech větších českých měst meziročně o tři procenta. Nejvíce oblíbené byty o dispozici 2+kk si tak je možné v průměru pronajmout za 16.737 korun měsíčně. Změny v nájemném se ale liší podle dispozic a lokalit, ve kterých se byty nachází. Nejvýznamněji nájemné rostlo u menších bytů 1+kk, 1+1 a 2+kk. Vyplývá to z analýzy portálu UlovDomov.cz.

V Praze vzrostly ceny měsíčních pronájmů meziročně o jedno až čtyři procenta, tedy o 120 až 540 korun. Za pronájem bytu dispozice 2+kk zaplatí lidé v hlavním městě aktuálně průměrně 19 600 korun. Za byt 1+kk pak 14 170 korun. Nárůst vykázaly i další krajská města, například Ostrava až o 12 procent, tedy 850 korun u dispozice 1+kk či Olomouc o 14 procent, tedy 1330 korun u dispozice 1+1. Ceny nájmů meziročně rostly o jednotky procent také v Brně. Aktuálně tam lze pronajmout byt 1+kk za přibližně 11 700 korun, 2+kk za 16 800 korun a 3+kk za cenu 23 500 korun.

Kupní ceny rostly rychleji

Nájmy u některých dispozic i mírně klesaly, podle výkonného ředitele UlovDomov.cz Michala Hrbatého v těchto případech ale většinou rostla v přepočtu cena za metr čtvereční. "Vypadá to, že cenová korekce směrem dolů je za námi a trh se otáčí k růstu cen. Cenu nájmu ovlivňuje primárně rozloha bytu v metrech čtverečních, ale i poloha nemovitosti, vybavenost bytu a další faktory," dodal Hrbatý.

Data podle Hrbatého zároveň ukazují, že kupní cena nemovitostí rostla rychleji než cena za nájem a pokles úroků hypoték nebyl dostatečně vysoký, aby rozdíl mezi nájem a splátkou dorovnal. Například v pražském bytě po rekonstrukci v dobrém stavu, se cena za metr čtvereční pohybuje kolem 125 400 korun. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 6,02 procent ročně u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních vychází kolem 40 680 korun za měsíc. Nájem tak může vycházet 2,1krát levněji než splátka úvěru.

Nájemné v Praze je zatím levnější než splátka hypotéky také u novostaveb, což potvrzuje analýza rezidenčního developera Central Group. Podle té se ale trend do dvou let obrátí. Nájemné by v nových bytech mělo ročně růst o deset procent, zatímco prodejní cena o pět procent. Zároveň se za tuto dobu předpokládá snížení sazby hypoték o tři procenta. Pokud by tomu tak skutečně bylo, tak v roce 2025 by nájemné u nového bytu 1+kk bylo dražší o 2500 korun a u 3+kk o 257 korun než splátka hypotéky, vyplývá z analýzy.

UlovDomov.cz provozuje inzertní portál zaměřený na pronájmy. Momentálně spravuje soukromým majitelům 2800 nemovitostí v hodnotě přesahující 18 miliard korun. Je členem skupiny Miton vedle projektů jako Glami, Bonami, Twisto a Qerko.