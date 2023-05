Konec závislosti Česka na ruské ropě. Mero uzavřelo dohodu o rozšíření ropovodu TAL

Dodávky ropy z Itálie pokryjí od roku 2025 potřeby České republiky. Státní společnost Mero uzavřela dohodu s konsorciem firmy TAL na rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). Skončí tím závislost země na ruské ropě. Při návštěvě centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Reklama

Projekt za 1,6 miliardy korun podle Fialy zvýší kapacity ropovodu pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Náklady na rozšíření ropovodu zaplatí Mero.

Ropovodem TAL proudí ropa z italského Terstu do bavorského Ingolstadtu, odkud pokračuje do Česka ropovodem IKL. Další část ropy Česko nyní čerpá ropovodem Družba z Ruska.

Lukáš Kovanda: Vláda by mohla už od července zvýšit daň z nafty. Ministři to nevylučují Názory Nafta v Česku dramaticky zlevňuje. Včera se litr prodával za 33,86 koruny, tedy o skoro 16 korun levněji než loni v březnu. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Investice až 1,6 miliardy eur

„Tímto zásadním krokem se zbavíme závislosti na ruské ropě. Projekt TAL-PLUS by měl být dokončen už příští rok, tedy předtím, než začne platit zákaz dovozu ruské ropy, jehož odklad jsme právě z důvodu potřeby navýšení kapacity v ropovodu TAL vyjednali,” uvedl Fiala.

Smlouvu podnik s podílníky TAL podepsal v pondělí, o dohodě s akcionáři informoval Fiala už začátkem května. Mero má podle ředitele Jaroslava Pantůčka v příštích měsících a letech zajistit technické úpravy a modernizaci částí ropovodu, aby bylo možné jeho rozšíření. Firma se na tom dohodla s dalšími spolupodílníky ropovodu.

„Projekt TAL-PLUS zásadně posiluje energetickou bezpečnost České republiky a zajišťuje jí nezávislost na ruské ropě,” řekl Pantůček. Mero tím podle něj zároveň posílí pozici na evropském energetickém trhu.

Společnost počítá s investicemi ve výši 1,3 až 1,6 miliardy korun. Veškeré náklady bude podle Pantůčka hradit Mero, státu by tak žádné finanční závazky vzniknout neměly. V současnosti se podle firmy posuzují nabídky na dodavatele klíčových komponentů, zároveň pokračují projektové práce a upřesňování harmonogramu.

Stínová flotila. Stárnoucí tankery převážející ruskou ropu představují ekologickou hrozbu Money Flotila starých tankerů s nejasnými majiteli a postrádajícími bezpečnostní certifikáty se nyní plaví po světových oceánech napěchovaná ruskou ropou. Podle mnohých představují ekologickou hrozbu. Agentura Bloomberg uvádí, že v loňském roce vystřídalo majitele více než 100 ropných a palivových tankerů, přičemž ve stejném období došlo k prudkému poklesu počtu vyřazených lodí kvůli stáří. obi Přečíst článek

17 ropných nádrží u Nelahozevsi

V roce 2022 přiteklo do rafinérií v Česku 7,4 milionu tun ropy, z toho 56 procent bylo z Ruska. Další část dodávek ropy do Česka zajišťuje ropovod IKL z Německa, který navazuje na ropovod TAL. Přes IKL je možné dopravit až 11 milionů tun ropy ročně, takové využití však nyní neumožňuje vytížení aktuálních kapacit ropovodu TAL.

Mero od roku 2012 vlastní pětiprocentní podíl na ropovodu TAL. Dalšími podílníky jsou společnosti OMV, Shell, ENI, C-Blue, Exxon, Connoco a Total.

Jediným vlastníkem Mera je prostřednictvím ministerstva financí stát. Firma je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy u Nelahozevsi, kde společnost vybudovala 17 ropných nádrží se skladovací kapacitou téměř 1,7 milionu metrů krychlových.

Slovenští poslanci schválili vyšší daň pro Slovnaft a spol. Politika Slovenský parlament ve středu schválil prodloužení zvláštní daně z nadměrných zisků vybraných firem i na letošní rok a zároveň její zvýšení na 70 procent z nynějších 55. Rozhodnutí se dotkne zejména bratislavské rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. ČTK Přečíst článek

Přerušení dodávek ruské ropy do Polska zvyšuje riziko přerušení dodávek také do Česka Názory Rusko dnes nečekaně přestalo dodávat ropu severní větví ropovodu Družba, která surovinu přepravuje do Polska a pak dále do Německa. Polsko však od tohoto měsíce odebírá od Ruska pouze zlomek objemu ropy v porovnání ještě i se situací v lednu letošního roku, natožpak loni, či dokonce před válkou na Ukrajině. Lukáš Kovanda Přečíst článek