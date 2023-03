Slovenští poslanci schválili vyšší daň pro Slovnaft a spol.

Slovenský parlament ve středu schválil prodloužení zvláštní daně z nadměrných zisků vybraných firem i na letošní rok a zároveň její zvýšení na 70 procent z nynějších 55. Rozhodnutí se dotkne zejména bratislavské rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL.

Pokud zákon podepíše prezidentka Zuzana Čaputová, vyšší odvod pro firmy zabývající se například výrobou rafinovaných ropných produktů začne platit na začátku května. Naopak takzvaný solidární příspěvek se už nebude vztahovat na firmy zapojené do těžby uhlí, a to v souvislosti s dlouhodobě plánovaným ukončením této těžby.

Jedním z navrhovatelů schváleného zvýšení zvláštní daně byl šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič, který ještě jako ministr financí prosazoval sazbu mimořádného odvodu ve výši 70 procent. Parlament loni v prosinci ale schválil sazbu 55 procent, což bylo výsledkem kompromisu mezi OLaNO a bývalou vládní stranou Svoboda a Solidarita, která za to podpořila návrh státního rozpočtu na tento rok z dílny menšinové vlády premiéra Eduarda Hegera. Matovič před Vánocemi přišel o funkci ministra financí, nyní je poslancem parlamentu.

Jeden z poslanců OLaNO při dnešním hlasování neuspěl s návrhem zvýšit sazbu zvláštní daně až na 90 procent.

„Toto zdanění považujeme za cílený politický útok na dlouhodobě úspěšný podnik strategického významu,” uvedl v reakci na rozhodnutí parlamentu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár. Dodal, že schválený zákon firma podrobí právní analýze a zváží možné kroky.

Slovnaft kvůli unijnímu embargu na dovoz ruské ropy a ropných produktů z Ruska už dříve oznámil, že bude zpracovávat více jiné než ruské ropy, kterou dováží ropovodem Družba. Paliva z ruské ropy může Slovnaft kromě zásobování domácího trhu vyvážet do České republiky, tato výjimka na dodávky do Česka skončí letos v prosinci. Slovnaft už dříve v souvislosti s mimořádným zdaněním svých nadměrných zisků upozornil na nejistotu ohledně finančního krytí potřebných investic podniku.

Hlavní druhy pohonných hmot na Slovensku zdražovaly především po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu, která začala loni v únoru. Maxima pak ceny paliv na slovenských čerpacích stanicích dosáhly na přelomu června a července, kdy litr Naturalu 95 i litr nafty stály v průměru shodně 1,946 eura (46,30 koruny). Pak začaly zlevňovat a nyní se například cena nafty v zemi pohybuje kolem ročního minima - minulý týden to bylo 1,558 eura.