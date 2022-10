Do pátku ten Twitter opravdu koupím, slíbil Musk bankéřům

Americký miliardář Elon Musk slíbil, že do pátku uzavře dohodu o převzetí internetové společnosti Twitter. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Musk podle zdrojů takový slib učinil při videokonferenci s bankéři, kteří se podílejí na financování transakce.

Musk se na koupi Twitteru za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu korun) dohodl letos v dubnu. V červenci však oznámil ukončení dohody, které zdůvodnil tím, že mu firma neposkytla údaje ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti.

Společnost Twitter následně Muska zažalovala. Začátkem října pak Musk navrhl, že firmu převezme za původně dohodnutou cenu.

Soud po tomto návrhu odročil začátek procesu na 28. října, tedy na pátek, aby podnikateli umožnil uzavření dohody o financování akvizice. Původně měl proces začít již 17. října.

Musk je šéfem automobilky Tesla a nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 202 miliard dolarů (zhruba pět bilionů korun).

