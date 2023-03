Damoklův meč nad Michlem. Bez prověrky může přijít o post šéfa ČNB, připustil Pavel

Zvolený prezident Petr Pavel připouští, že by se mohl zabývat odvoláním guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla z vedení instituce, pokud nezíská bezpečnostní prověrku na nejvyšší úrovni. Řekl to v rozhovoru pro deník E15. Míní, že pokud je na nějakou funkci předepsaná bezpečnostní prověrka a dotyčný ji nedostane nebo ztratí, tak takovou funkci nemůže vykonávat. Dodal ale, že u Michla zatím taková situace nenastala.

Michl byl jako člen bankovní rady ČNB podle serveru Echo24 držitelem prověrky ve stupni tajné, o nejvyšší stupeň požádal v květnu poté, co prezident Miloš Zeman oznámil jeho jmenování guvernérem ČNB. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) má na takové řízení devítiměsíční lhůtu. Ředitelka odboru komunikace ČNB Petra Krmelová Echu24 nedávno potvrdila, že Michl nejvyšší stupeň prověrky v devítiměsíční lhůtě neobdržel, řízení nebylo dosud ukončeno.

K absenci prověrky je zřejmě důvod, míní Pavel

„Je obecným pravidlem, že pokud na nějakou funkci existuje jako předepsaný předpoklad bezpečnostní prověrka, tak to tam není jenom tak bez důvodu. A pokud někdo bezpečnostní prověrku nezíská nebo ji z jakéhokoli důvodu ztratí, pak takovou funkci nemůže vykonávat," řekl deníku E15 Pavel.

Funkce guvernéra se podle něj složitě obsazuje, ale i odvolává, a pravomoce prezidenta jsou omezené. „Musí to být cestou návrhu a projednání i v evropských orgánech, tedy i v orgánu centrálních bank, takže je to věc, ke které se bude určitě vyjadřovat více lidí. Zatím taková situace nenastala," podotkl.

Dodal, že o procesu odvolání se má smysl bavit až poté, kdy Michl prověrku opravdu nedostane, případně pokud by bankovní rada rozhodla, že výkon funkce guvernéra není možné vykonávat třeba pouze s tajnou prověrkou.

Bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok a bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová už dříve uvedli, že chybějící nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky může Michlovi bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci. Nemohl by totiž získávat všechny utajené informace nutné k jednání vlády či Bezpečnostní rady státu.

„Bylo by to něco, co jsme nikdy nezažili, všichni guvernéři tento stupeň získali a měli prověrku platnou," řekl Rusnok v pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT). Požadavek na nejvyšší stupeň podle něj stanovuje vnitřní předpis ČNB.

