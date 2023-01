Osobnosti roku 2022: Aleš Michl má v rukou růst ekonomiky. Zatím neselhává

Centrální banky patřily v roce 2022 ke klíčovým hráčům světové ekonomiky. Ačkoli si to možná někdo nechce přiznat, hrají v současnosti roli přinejmenším srovnatelnou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ne-li větší. A platí to i pro Aleše Michla, nového guvernéra České národní banky, který patřil k osobnostem roku 2022 podle byznysového portálu newstream.cz.

Pro hodnocení stále ještě nového guvernéra ČNB Aleše Michla platí okřídlená fráze, že pro samé stromy jeho hodnotitelé nevidí les. Michl od svého nástupu do vlivného postu musí čelit útokům, že nehraje podle osvědčených not (tedy odmítá zvýšit sazby), že je nohsledem Andreje Babiše (jehož Agrofertu chce nezvyšováním sazeb pomoci při úvěrování) a že příliš podléhá nápadům Miloše Zemana (tedy že nesmyslně pálí devizové rezervy, aby uchránil korunu před pádem).

Stromy bychom tedy měli. A teď se podívejme na ten les.

Ekonomové se shodují, že inflační tlaky se výrazně proměnily. Ačkoli na počátku rostoucí inflace v Česku stály domácí faktory (zejména dlouhodobě problematický pracovní trh), to se v průběhu roku proměnilo a nyní se na dalším růstu cen již podepisují téměř výlučně problémy vnější. Přinejmenším pokud inflační tlaky očistíme od fiskální politiky vlády (která je stále proinflační, byť v menší míře než například u vlády předchozí).

Jádrová inflace klesá

Jako podporu této teze můžeme vzít zejména údaje o jádrové inflaci, která podle posledních údajů klesla výrazněji, než očekávali ekonomové. Jádrová inflace přitom ukazuje právě tu dlouhodobou, o momentální extrémní výkyvy očištěnou inflaci (tedy zejména tu motivovanou trhem práce).

A „dobré zprávy“, tedy alespoň z pohledu vývoje inflace, naznačují i další makroúdaje – zejména tržby maloobchodu, které klesly o desetinu.

To naznačuje potřebné ochlazení přehřáté ekonomiky, které se navíc děje bez zásadnějších dopadů na životy obyčejných lidí (nezaměstnanost neroste), tedy kromě očekávatelného propadu životní úrovně. Ale jak prohlásil bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer: Jestliže jsme se propadli do úrovně roku 2017, tak co si pamatuju, to nebyl nijak špatný rok.

Koruna odolala útokům

A je to docela přesné, tragédie se nekoná. Což by ovšem nemuselo platit v situaci, kdy by ČNB zvyšovala sazby hlava nehlava. To by se totiž už neprojevilo jen na prohloubení hypotéční krize (která už probíhá), ale doplatily by na to firmy nebo česká ekonomika tím, že by ještě více firem utíkalo k financování v eurech.

Nelze samozřejmě vše připisovat Aleši Michlovi. Na druhou stranu on ten drtivý unisono tlak ustál a choval se konzistentně. Jako správný guvernér centrální banky. A připomeňme, že čelil poměrně bezprecedentní situaci, kdy se znásobila celá řada výrazně negativních událostí, faktorů a vlivů.

Přesto na přelomu roku máme stále docela silnou korunu (navzdory spekulantům, kteří ale již se svými útoky na českou měnu přestali, protože zkrátka neuspěli). Máme klesající jádrovou inflaci a i Michlovi kritici uznávají, že navzdory pravděpodobnému růstu lednové inflace se tato v Česku již skutečně láme (na rozdíl například od sousedního Slovenska, které masivní růst inflace teprve čeká).

Samozřejmě růstem sazeb by se situace nejspíš urychlila. Mnozí však zapomínají, že nyní již nejde o závod v tom, jak vysoko se nakonec sazby v aktuálním cyklu vyšplhají. Nyní již jde o to, jak správně načasovat start jejich snižování. A holubičí guvernér Michl by to mohl trefit velmi dobře.