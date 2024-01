mBank se chystá na lov živnostníků. Uvádí na trh vlastní podnikatelský účet

Mezi banky, které v Česku nabízejí účty i pro živnostníky, se nově zařazuje nyní také digitální mBank. Nabízí malým podnikatelům transparentní účet včetně úročeného spořicího účtu a chce jim také pomáhat s rozjezdem podnikání a následně i v jeho průběhu. Slibuje si, že podnikatele naláká na jednoduchost i poradenství a další novinky, které ale teprve chystá. Do roku 2028 chce mít 100 tisíc aktivních klientů mezi podnikateli v Česku a na Slovensku.

Založit si podnikání je risk a dosáhnout v něm potom i úspěchu není zvlášť pro drobné podnikatele vždy zrovna snadné, domnívá se zástupce generálního ředitele mBank Martin Podolák. Ve spolupráci s Visa Consulting a agenturou Ipsos si proto v uplynulých dvou letech udělali podrobný hloubkový průzkum toho, jak takováto skupina klientů vůbec funguje a co ve svém podnikání potřebuje.

Co potřebují podnikatelé od banky

V Česku je podle informací mBank v současnosti přes milion drobných podnikatelů s počtem do 9 zaměstnanců. Z rozhovorů s českými i slovenskými podnikateli v průzkumu podle Podoláka pak například vyplynulo, že až 55 procent malých podnikatelů ke svému podnikání používá jen osobní účty, protože nemají povinnost podnikatelský účet mít a ani nevidí příliš výhod jej vůbec mít. „Z podnikatelů, kteří ale používají podnikatelský účet, jej pak 61 procent využívá hlavně kvůli tomu, jen aby oddělili osobní a podnikatelské finance,“ dodává Podolák.

Téměř 90 procent živnostníků pak uvedlo, že vnímali jako problém nedostatek finančních prostředků hlavně při startu podnikání. A téměř polovina se jich přiznala, že by potřebovali s tímto pomoci. Mezi nejčastějšími dalšími problémy pak podnikatelé zmiňovali především administrativní zátěž, nestabilní cash flow a nedostatek informací. Pří výběru banky by se pak více než třetina podnikatelských respondentů nikdy nejspíš nerozhodla pro banku bez on-line onboardingu a služeb.

Až 94 procent živnostníků má při založení podnikání jako hlavní zdroj informací svého účetního. „Podnikatelé si totiž často myslí, že je banky podceňují. Bankovní instituce v tomto směru táhnou za kratší konec a to bychom chtěli změnit,“ poznamenává generální ředitel mBank v Česku Paweł Kucharski.

Stejné podmínky u obou typů účtů

Na základě hloubkových rozhovorů a průzkumu potom banka rozjela i přípravu nejnovější nabídky pro podnikatele. „Začali jsme tím, že jsme srovnali podmínky podnikatelského a osobního účtu. Podmínky jsou nyní pro oba účty stejné a ale u podnikatelského jsou navíc rozšířené o další možnosti, které u podnikatelských účtů nejsou vždy běžné,“ konstatuje Podolák a dodává, že k takovým patří nyní třeba podnikatelský účet s garancí, že bude navždy zdarma nebo to, že podmínky u tohoto účtu mKonto Business se zcela vyrovnají těm u osobního účtu. Díky tomu tak i podnikatelé získají spořicí účet bez limitů a zhodnocovaný stejně jako pro retailové klienty, což je nyní v lednu za stávající 4 procenta. Sazba není nijak dlouhodobě garantovaná a její výše bude záviset na vývoji sazeb České národní banky.

I nový podnikatelský účet mBank bude dostupný přímo přes bankovní aplikaci v mobilním telefonu. V ní by pak měla být pro podnikatele možnost sjednat si rychle i povolené přečerpání účtu zdarma. Kontokorent má být pro podnikatele podle Podoláka transparentní a se snadno dohledatelnou sazbou i poplatkovou strukturou. „Aktuálně sice poplatky za poskytnutí odpouštíme, ale jedná se o úvěr, a tak nemůžeme to u povoleného přečerpání účtu garantovat zdarma navždy,“ poznamenává Podolák.

Trojnásobek podnikatelů do čtyř let

mBanka v současnosti hlásí jen 36 tisíc aktivních klientů z řad podnikatelů v České republice a na Slovensku. Do roku 2028 by chtěla aktivně nabízet své služby v obou zemích pro minimálně 100 tisíc podnikatelů. Cílit prý chce jak na ty, kteří už podnikají, ale ještě podnikatelské účty v bankách nevyužívají tak i na ty, kteří teprve podnikat začnou.

Také proto součástí rozjezdu nejnovější nabídky produktů a služeb pro podnikatele je i databanka Podnikatelův rádce s více jak 150 poradenskými články připravenými pod dohledem dvanáctky garantů. V osmi kategoriích členěných podle různých etap podnikání jsou zde vysvětleny základních pojmy ohledně práva či daní, ale i to, co je třeba na začátku podnikání nebo v jeho průběhu. Součástí poradenské části mají být i online placené konzultace.

