Gigafactory v Česku? Volkswagen ji sice nepostaví, ale Číňané by mohli

Čínská státní automobilka SAIC zvažuje Česko pro svoji první evropskou gigafactory. Píše to španělský tisk. Česko by tak Číně pomáhalo obcházet nová cla EU.

Reklama

Čínská státní automobilka SAIC postaví svoji první evropskou továrnu na výrobu elektroaut. Jako místo této rozsáhlé investice zvažuje čínský podnik Českou republiku, informuje španělský ekonomický list Expansión, jejž cituje agentura Bloomberg. Kromě Česka je prý ve hře několik míst ve Španělsku a Maďarsko.

Od tohoto měsíce čelí čínské automobilky v EU navýšenému clu. V případě elektrovozů SAIC jde konkrétně o 37,6 procenta. Budování závodů přímo na území EU čínským automobilkám umožní se clům EU vyhnout. V Maďarsku už buduje závod jiný čínský výrobce elektroaut, BYD.

Podívejte se, jak vyrábějí elektroauta na jihu Číny:

Reklama

Lukáš Kovanda: Evropě hrozí záplava čínských elektroaut. Východisko však existuje Názory Evropským automobilkám hrozí „krvavá lázeň“ v záplavě levného čínského dovozu, varuje šéf Stellantisu. Odpovědí by mohlo být vytvoření nadnárodního evropského „Airbusu elektromobility“, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Pozoruhodné v dané souvislosti je, že zatímco tedy čínské automobilky expandují do EU, ty evropské se v EU spíše chystají „vyklízet pole“.

Nejnověji německý Volkswagen zvažuje to, co v celé své historii – píšící se od roku 1937 – ještě nikdy neudělal. A sice, že by zavřel továrnu na auta v Evropě. V tomto případě jde konkrétně o závod na elektrická SUV v Belgii. Volkswagen stejně jako mnohé jiné automobilky čelí ochabnutí zájmu o elektrovozy, včetně právě i toho o elektrická SUV.

Zelené sny Volkswagenu berou za své. Koncern zvažuje zavření evropského závodu na elektromobily Zprávy z firem Automobilka Volkswagen zvažuje uzavření závodu své luxusní značky Audi v Bruselu. Důvodem je prudký pokles poptávky po drahých elektromobilech, které se zde vyrábějí. Volkswagen neuzavřel žádný závod téměř čtyři desetiletí, upozornila agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Volkswagen navíc musí šetřit na pokuty. Podle včerejší analýzy největší švýcarské banky UBS mu už v příštím roce hrozí finanční újma v přepočtu až zhruba 50 miliard korun, související s možnou pokutou Evropské komise. Ta Volkswagenu penále uloží v tom případě, pokud se automobilce nebude dařit dostatečně rychle přecházet na elektromobilitu. Což je podle UBS poměrně pravděpodobné.

Nejde jen o to, že o elektrovozy německé automobilky není valný zájem. Volkswagen naráží i na vysoké náklady práce. V Belgii, kde zvažuje zavření továrny, jsou tyto takřka trojnásobné v porovnání s těmi v Maďarsku, kde tedy elektrovozy bude vyrábět zmíněná čínská BYD, úhlavní čínský rival Volkswagenu.

Zatímco Peking čínské automobilky hýčká, Brusel ty eurounijní bude vysoce pokutovat. Ani to automobilkám EU konkurenceschopnosti nepřidá. Pokud bude Čína více a více svých elektrovozů vyrábět přímo v EU, jak se to nyní chystá činit i státní automobilka SAIC, konkurenceschopnost automobilek typu Volkswagenu dále klese.