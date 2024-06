EU chystá výrazně vyšší cla na čínská elektroauta. Pro Česko to není dobrá zpráva

Evropská unie od první poloviny příštího měsíce výrazně navýší cla na čínská elektroauta, až do výše přesahující 38 procent. EU tak činí na základě prověrky systému dotování výroby čínských elektroaut, kterou zahájila loni. Čína už uvedla, že podnikne odvetné kroky. Akcie firem čínského segmentu výroby elektroaut se v reakci propadají. Například akcie automobilek Geely a Xpeng klesají o osm procent.

Evropská unie je připravena zavést předběžné clo až 38,1 procenta na dovoz čínských elektromobilů, oznámila ve středu Evropská komise (EK). Vybírat by je začala patrně v červenci, a to pouze tehdy, že v jednáních s čínskými úřady v této záležitosti do té doby nenastane žádný průlom.

Ceny čínských elektromobilů jsou v důsledku státních subvencí zhruba o 20 procent nižší než u modelů vyrobených v EU. Hrozí proto podle předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové, že čínské elektromobily zaplaví trh.

Komise proto zkoumala, do jaké míry subvence čínské vlády narušují při dovozu elektromobilů unijní trh. Předběžně také stanovila individuální cla, která by v případě čínské automobilky BYD činila 17,4 procenta, u automobilky Geely 20 procent a u automobilky SAIC pak 38,1 procenta.

Čínské ministerstvo zahraničí vyšetřování kritizovalo a označilo je za protekcionismus. Mluvčí ministerstva Lin Ťien už dříve uvedla, že Čína nebude nečinně přihlížet a bude hájit své zájmy.

„Evropské automobilky musí dodržovat stále striktnější emisní normy. Zároveň EU v rámci zelené agendy tlačí na dotační podporu elektroaut, v jejichž výrobě jsou ovšem globálně úspěšné spíše čínské či americké automobilky, nikoli ty evropské. Hrozí tedy, že levná čínská elektroauta zaplaví evropský trh a ohrozí samotnou existenci některých evropských automobilek. A právě proto EU uvalí dodatečná cla na čínská elektroauta nad stávající úrovní deseti procent,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda. Opatření má vstoupit v platnost letos 4. července.

Český autoland se zatřese

Brusel dodatečnými cly ale riskuje střet s Berlínem. Tomu se totiž dodatečná cla na čínská elektroauta nezamlouvají.

Představitelé automobilek BMW, Mercedes nebo Volkswagen chystané opatření kritizují, protože se obávají odvetných opatření ze strany Číny. Podle odhadů banky HSBC vytvářejí němečtí výrobci automobilů 20 až 23 procent svých globálních zisků právě v Číně. Navíc významná část automobilů dovážených do EU z Číny pochází od evropských výrobců.

„Reakce a následky by mohly spustit obchodní válku, která by byla pro region zničující. Je totiž silně závislý na dodavatelských řetězcích ovládaných Čínou,“ řekl agentuře Reuters analytik automobilového průmyslu Will Roberts ze společnosti Rho Motion.

Německý kancléř Olaf Scholz se o víkendu nechal slyšet, že obchod mezi EU a Čínou by měl i nadále zůstat „volný a férový“.

„Scholz pochopitelně takto promlouvá kvůli obavě německých automobilek z čínské odvety. Německé automobilky v čele s Mercedesem, Porsche a BMW budou závažně tratit, pokud Čína – velevýznamné odbytiště – uvalí odvetná cla na jejich export do Říše středu,“ uvedl Kovanda a dodal: „Jestliže Německo takto hlasitě protestuje proti chystanému kroku Bruselu, je zjevné, že takový krok má značný potenciál poškodit německý průmysl. V tom případě tedy i ten český – a celou českou ekonomiku –, jenž je na něj celkem těsně navázaný.“

