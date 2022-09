ČEZ táhne pražské akcie ke dnu. Jsou na tom nejhůř za dva roky

České akcie podle indexu PX letos do konce září oslabily o více než 21 procent. Zářijovým oslabením o 4,3 procenta zaznamenaly šestý ztrátový měsíc v řadě. Hodnoty indexu se pohybují na nejnižších hodnotách od loňského května, řekl analytik investiční společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč.

„Směrem dolů index PX dlouhodobě táhnou především akcie bank, v posledních dvou měsících ale výrazně ztrácely také akcie energetické skupiny ČEZ, které hlavně v první polovině roku oslabování bank částečně vyrovnávaly,“ uvedl Boháč.

Výrazné ztráty podle něj letos zaznamenávají akciové trhy po celém světě. „Americký S&P 500 od začátku roku odepsal 23,9 procenta, technologický Nasdaq dokonce 31,4 procenta. Značně oslabují také indexy v Evropě. Celoevropský Stoxx 600 oslabil o 21 procent, německý DAX o 24,25 procenta a francouzský CAC 40 o 20,2 procenta,“ řekl analytik.

V Asii podle něj výrazně ztrácí hongkongský Hang Seng, který za uplynulých devět měsíců odepsal 26,4 procenta. „Z nejdůležitějších akciových indexů zatím letos nejméně ztrácí japonský Nikkei 225, který oslabil okolo deseti procent a britský FTSE 100. Ten poklesl o sedm procent,“ uvedl Boháč.

Akcie bank ztrácejí

Negativní sentiment zasáhl především akcie bank. Erste již od začátku roku ztratila přes 46 procent, Komerční banka 32,7 procenta a Moneta 24,3 procenta. V září se banky vyvíjely smíšeně.

„V první půlce měsíce jsme viděli poměrně solidní posilování akcií Erste a Komerční banky. Poté ale přišel obrat. Zatímco Komerční banka si část zisků dokázala udržet, a v září tak posiluje o 9,6 procenta na 629,50 koruny, Erste všechny zisky odevzdala a během měsíce oslabuje o 0,4 procenta na 552,80 koruny. V minusu zakončily také akcie Monety, které klesly o 8,15 procenta na 71 korun,“ dodal Boháč.

Akcie skupiny ČEZ během září ztrácely 12,3 procenta na 866 korun, oslabovaly tak velmi podobně jako v srpnu. I přesto se ale v porovnání s koncem loňského roku drží v kladných číslech. Letos posílily o 4,8 procenta, upozornil analytik.

