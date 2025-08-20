Partners Banka v Chocni si převzala třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year
Rodinná atmosféra, blízký vztah s klienty a zapálený tým – to jsou hlavní důvody, proč se pobočka Partners Banky v Chocni umístila na třetím místě v soutěži Visa Bank Branch of the Year za druhé čtvrtletí roku 2025.
„Pobočka v Chocni funguje v rámci franchisového konceptu, kdy místní podnikatel Josef Lásko provozuje svou bankovní pobočku podle pravidel a standardů silné značky. Dodává jí ale charakter rodinné firmy svým lidským přístupem, což je skvělé,“ říká Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže. Tento model se osvědčil – klienti zde oceňují přátelské prostředí a individuální péči, která vychází z hluboké znalosti místní komunity.
„Velká gratulace skvělému týmu z Chocně k úspěchu v soutěži Visa – Nejlepší bankovní pobočka roku! Jejich pobočka je krásným příkladem toho, jak lze spojit moderní design, chytré inovace, digitalizaci a – co je nejdůležitější – lidský a téměř rodinný přístup k zákazníkům. Teď už jen netrpělivě čekáme na celorepublikové finále a držíme Chocni palce,“ uvádí Viktor Nábělek, obchodní ředitel společnosti Visa CZ.
Slavnostního předání ocenění se zúčastnil Jan Chlumský, manažer franšízové sítě Partners Banky, který poděkoval za ocenění a rovněž poradcům pobočky v Chocni za jejich skvělou práci a reprezentaci banky Partners. „Vážím si práce, kterou jsme na pobočce udělali, a velmi nás těší dostat takovéto ocenění. Velký podíl na tom má náš tým, který odvádí skvělou práci. Jsem hrdý za to, co se nám podařilo a je to velká motivace do dalších měsíců,“ vyzdvihuje Josef Lásko, franchisant a manažer pobočky. „Fungujeme krátce, ale už teď máme skvělé výsledky. Všichni jsme do toho dali srdce a těší nás, že to vidí i naši klienti a odborná porota,“ dodává.
Pobočka, která v soutěži uspěla, má podle hodnotitelů výborné obchodní výsledky vzhledem ke krátké době fungování, profesionální a ochotný kolektiv a atmosféru, díky které se klienti cítí jako doma.
Třetí místo za druhé čtvrtletí 2025 je tak pro Partners Banku v Chocni jasným důkazem, že i v menším městě lze díky osobnímu přístupu a kvalitnímu servisu dosahovat vynikajících výsledků.
Více o soutěži a hodnocení poboček najdete zde.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.