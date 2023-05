Česká ekonomika stagnuje. Pomohl export, brzdí ji šetřící domácnosti

České HDP se v prvních třech měsících roku mezičtvrtletně nezměnilo a ekonomika stagnovala, meziročně kleslo HDP o 0,4 procenta. Meziroční pokles byl ovlivněn zejména nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a úbytkem zásob, naopak pozitivně působila zahraniční poptávka, uvedl Český statistický úřad ve svém zpřesněném odhadu.

Statistici tak zhoršili svůj dřívější odhad z počátku května, podle kterého hrubý domácí produkt (HDP) mezičtvrtletně vzrostl o 0,1 procenta, když předtím dvě čtvrtletí v řadě klesal. Ekonomika by se tak technicky dostala z recese. Meziročně pak v prvním kvartále podle prvního odhadu ekonomika měla klesnout jen o 0,2 procenta.

„Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního vývoje HDP v 1. čtvrtletí rostoucí zahraniční poptávka a spotřební výdaje vládních institucí. Negativně působily výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu," komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

zdroj. ČSÚ

Zpřesnění údajů statistického úřadu je podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka nicméně v podstatě jen kosmetické a rozhodně nepředstavuje žádné zásadní překvapení srovnatelné třeba s Německem, kde se přepisovala čísla daleko více.

Lidé utrácejí méně než před pandemií

„Ekonomiku držela při zemi, už podle očekávání, především spotřeba domácností brzděná vysokou inflací. Propad kupní síly obyvatel se přímo propsal především v nižších reálných útratách za služby, zatímco zboží dlouhodobé a střednědobé spotřeby si domácnosti pořizovaly v úvodu roku o něco více než ve čtvrtém čtvrtletí a částečně tak realizovaly odloženou spotřebu,“ uvedl Dufek.

„V úhrnu domácnosti reálně spotřebovávají o téměř desetinu méně než v období těsně před pandemií, a to už je docela jasným signálem uskromňování vyvolaném poklesem reálných příjmů i snahou o vyšší úspory,“ dodal.

Podobná čísla o vývoji domácí ekonomiky v úvodu roku zatím podle Dufka nijak významně nemění výhled pro rok letošní. „Hlavní krátkodobou překážkou dál ještě zůstává inflace, rizikem zase slabší růst německého hospodářství. Přesto by za celý letošní rok mohla česká ekonomika skončit v mírném plusu, který by ji mohl konečně už vrátit na úroveň před začátkem pandemie,“ odhaduje Dufek.

„Za celý letošní rok očekáváme růst domácí ekonomiky o 0,6 procenta, příští rok pak o 1,8 procenta," uvedla již dříve analytička Komerční banky Jana Steckerová.

