Petr Dufek: Podnikatele i spotřebitele zachvátila jarní deprese

Počasí v květnu sice už začalo vypadat jako na jaře, nicméně náladu firem ani spotřebitelů rozhodně nevylepšilo. Podle dnes zveřejněného průzkumu statistického úřadu došlo v tomto měsíci ke zhoršení podnikatelské i spotřebitelské nálady. Nad tím, na kolik jde o zásadní změnu pohledu, se ve svém komentáři zamýšlí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

K zvlášť výrazné změně sentimentu došlo v průmyslu, kde jsou firmy podstatně skeptičtější, pokud jde o výrobu v následujících měsících. Statistický úřad uvádí, že jde především o obavy v automotive, což není až tak překvapivé s ohledem na předchozí statistiky.

Automobilky letos nabraly vysoké tempo díky zajištění dodávek čipů a dalších dílů, aby mohly dokončovat dříve přijaté objednávky. Bude jistě zajímavé sledovat, jak v časech škrtů v rodinných i firemních rozpočtech – a to nejenom u nás – jim budou přicházet objednávky nové. Vysoká inflace nepotrápila pouze českou ekonomiku, ale i ty ostatní, a přece jen do jisté míry přemalovala zákaznické preference.

Zima za námi, další obava před námi

Skepse ohledně dalších měsíců panuje i ve stavebnictví, kde se nálada drží na nízkých úrovních už od začátku roku. Stavebnictví je odvětví výrazně zasažené vysokými cenami stavebních materiálů, které se teprve začínají normalizovat. S útlumem komerční i bytové výstavby a dokonce i rekonstrukcí, do kterých se lidé rovněž nehrnou, může spoléhat jen na zakázky z veřejného sektoru.

Optimismus naopak panuje v obchodě a ve službách obecně. Obchodníci sice trochu zchladili svá dřívější očekávání návratu silné poptávky, avšak nikterak zásadně. Pozitivně jsou naladěny firmy poskytující služby, které si od dalších měsíců slibují docela slušný růst zájmu ze strany zákazníků.

A nakonec jsou zde spotřebitelé, kteří po krátkém výrazném dubnovém optimismu ohledně dalšího vývoje ekonomiky, opět začali propadat mírnému pesimismu. Jestli je za tím balíček rozpočtových škrtů a vyšších daní, je nejasné.

V každém případě se ukazuje, že dubnový skok v optimismu na straně některých firem a spotřebitelů byl jen krátkodobým výkyvem. Květen byl už ve znamení návratu do inflační reality a nejistých zakázek, a proto ani od celkového výkonu ekonomiky ve druhém čtvrtletí nelze očekávat žádné zázraky. I malé symbolické plus však bude znamenat, že se hospodářství nevrací do recese.

