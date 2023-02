Česká ekonomika bude letos stagnovat, bude na tom hůře než většina EU

Česká ekonomika bude v prvním čtvrtletí letošního roku stagnovat a za celý rok vykáže růst o 0,1 procenta. To bude výrazně pod očekávaným průměrem celé Evropské unie. Počítá s tím dnes zveřejněná makroekonomická prognóza Evropské komise, která v případě České republiky nijak nezměnila dřívější odhady letošního minimálního růstu hrubého domácího produktu (HDP).

K rychlejšímu růstu by se česká ekonomika měla vrátit v příštím roce, kdy Evropská komise očekává růst HDP o 1,9 procenta.

Komise proti minulé předpovědi o desetinu procentního bodu snížila odhad letošního vývoje inflace, která podle ní v Česku dosáhne 9,3 procenta. Byla by tak pátá nejvyšší v celé EU po Maďarsku, Polsku, Slovensku a Rumunsku. V příštím roce by se inflace mohla přiblížit předkrizovým hodnotám a klesnout na 3,5 procenta. Průměrná loňská hodnota inflace se vyšplhala na rekordních 14,8 procenta.

Jednou z příčin pomalého růstu české ekonomiky bude podle komise letošní stagnace spotřeby domácností, která bude způsobena poklesem reálných příjmů obyvatel. V příštím roce by se však měla opět stát hlavním motorem růstu.

Aktivitu v Česku potáhne růst investic

Ekonomickou aktivitu v České republice letos podle názoru komise potáhne především růst investic. Ten sice kvůli zhoršené finanční situaci firem zpomalí, bude však moci těžit například z mimořádného unijního fondu obnovy, který by měl do české ekonomiky napumpovat desítky miliard korun.

Česká bankovní asociace (ČBA) letos očekává obdobně jako Evropská komise hospodářskou stagnaci, hrubý domácí produkt vzroste o 0,1 procenta. Česko by se mělo k hospodářskému růstu vrátit příští rok, kdy ekonomika poroste o 2,7 procenta. Vyplývá to z makroekonomické prognózy, kterou ČBA představila před pár dny. Asociace je optimističtější než ministerstvo financí i Česká národní banka (ČNB), které letos očekávají hospodářský pokles.

Ministerstvo financí ve své prognóze z ledna očekává letos pokles HDP o 0,5 procenta, inflace podle něj za celý rok dosáhne 10,4 procenta. ČNB zveřejnila prognózu předminulý týden, očekává letos snížení HDP o 0,3 procenta a příští rok růst o 2,2 procenta. Průměrná inflace letos podle centrální banky bude 10,8 procenta, příští rok ji předpokládá 2,1 procenta.

EU si jako celek povede výrazně lépe

Evropská ekonomika se v první části letošího roku navzdory pokračujícím dopadům ruské agrese na Ukrajině vyhne dosud avizované recesi a letošní hospodářský růst bude proti původním odhadům vyšší, uvedla Evropská komise. Hrubý domácí produkt (HDP) zemí Evropské unie tak podle komise letos vzroste o 0,8 procenta, což je o půl procentního bodu více, než předpovídala na podzim.

Unijní exekutiva rovněž snížila odhad inflace v sedmadvacítce členských zemí, která podle ní v letošním roce zpomalí na 6,4 procenta. Dřívější prognóza počítala se sedmi procenty.