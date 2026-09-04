Musk ukázal budoucnost Tesly. Cybercab nemá volant ani pedály
Tesla v texaském Austinu oficiálně představila svůj Cybercab, dvoumístné robotické taxi, které nemá volant ani pedály. Elon Musk na autonomní vozy sází budoucnost celé automobilky a tvrdí, že Cybercaby budou časem tvořit většinu produkce Tesly. Prvních 45 vozů už firma zaregistrovala v Texasu.
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je koncipován jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Portál The Verge v noci na dnešek napsal, že akce byla nezvykle utlumená. Konala se v soukromí, bez živého přenosu a bez novinářů, pouze s velmi omezeným počtem hostů.
Prvních 45 Cybercabů
Tesla má k tomuto týdnu u texaských úřadů zaregistrovaných 45 vozů Cybercab. Podle The Verge ale není jasné, kolik z nich bude uvedeno do komerčního provozu.
K několika vozidlům už získali přístup influenceři v Austinu a Tesla tato auta také několik měsíců testuje v různých amerických městech.
Tesla znovu stupňuje očekávání kolem svého autonomního Cybercabu. V Austinu se objevily vozy bez volantu, pedálů i řidiče a Elon Musk mluví o „bouři Cybercabů“. Investoři teď čekají, zda automobilka skutečně výrazně rozšíří flotilu robotaxi a začne stahovat náskok Wayma, píše web CNBC.
Bez volantu a bez pedálů. Tesla chystá velké oznámení
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Tesla znovu stupňuje očekávání kolem svého autonomního Cybercabu. V Austinu se objevily vozy bez volantu, pedálů i řidiče a Elon Musk mluví o „bouři Cybercabů“. Investoři teď čekají, zda automobilka skutečně výrazně rozšíří flotilu robotaxi a začne stahovat náskok Wayma, píše web CNBC.
Tesla rovněž spustila nový portál pro svou službu Robotaxi. Na webu jsou mimo jiné zveřejněny podmínky jejího využívání. Podle nich ve vozech nesmějí cestovat děti mladší 13 let.
Cybercab přitom není úplnou novinkou. Tesla ho poprvé představila na podzim roku 2024 a letos v dubnu zahájila jeho výrobu.
Musk: Tesla bude autonomní
Šéf automobilky Elon Musk dlouhodobě tvrdí, že budoucnost Tesly spočívá v robotech a samořízených vozech. Cybercab je dvousedadlové vozidlo bez volantu a pedálů.
Podle Muska budou Cybercaby časem tvořit většinu produkce Tesly.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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