Anthropic posouvá vstup na burzu. Ale bude to ještě letos
Očekávané IPO společnosti Anthropic nabírá zpoždění. Firma podle Reuters posunula klíčové kroky před vstupem na burzu, který by měl zároveň prověřit, jak silný je mezi investory skutečný zájem o rychle rostoucí sektor umělé inteligence.
Americká společnost Anthropic, která vyvíjí generativní umělou inteligenci (AI), posouvá termín svého vstupu na burzu. Přípravy primární veřejné nabídky akcií by měla zahájit nejdříve v polovině října a samotný vstup na burzu by mohla dokončit jen několik dní před listopadovými volbami do amerického Kongresu. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.
Nejinteligentnější umělá inteligence světa je tu. Tedy nejspíše. Manažer OpenAI mluví o novém modelu jako chytrá horákyně, je to nejinteligentnější AI, anebo trochu není. Každopádně s tím, jak se lidstvo blíží milníku superinteligence, se začínají dít věci na poli byznysu.
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Money
Nejinteligentnější umělá inteligence světa je tu. Tedy nejspíše. Manažer OpenAI mluví o novém modelu jako chytrá horákyně, je to nejinteligentnější AI, anebo trochu není. Každopádně s tím, jak se lidstvo blíží milníku superinteligence, se začínají dít věci na poli byznysu.
Prospekt přijde později
Doposud se podle dvou zdrojů čekalo, že firma zveřejní už příští týden prospekt k veřejné nabídce, tedy dokument s podrobnými informacemi o plánovaném vstupu na burzu.
Zveřejnění prospektu je důležitým krokem, po kterém se nabídka akcií dostává do závěrečné fáze. Nyní se očekává, že firma dokument zveřejní až koncem září. Harmonogram se ale ještě může změnit.
Letošní rok může do dějin investic vstoupit jako rok velkých burzovních premiér. Své první akcie veřejnosti již nabídly společnosti SpaceX, česká CSG či čínský výrobce polovodičů CXMT, očekává se, že na burzu vstoupí velké AI startupy Anthriopic a OpenAI. U již uskutečněných IPO se vždy přepisovaly historické tabulky, totéž se očekává u těch nadcházejících. Má ale smysl nakupovat akcie hned, jakmile se na trhu objeví? Data ukazují, že může být výhodnější si počkat.
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Trhy
Letošní rok může do dějin investic vstoupit jako rok velkých burzovních premiér. Své první akcie veřejnosti již nabídly společnosti SpaceX, česká CSG či čínský výrobce polovodičů CXMT, očekává se, že na burzu vstoupí velké AI startupy Anthriopic a OpenAI. U již uskutečněných IPO se vždy přepisovaly historické tabulky, totéž se očekává u těch nadcházejících. Má ale smysl nakupovat akcie hned, jakmile se na trhu objeví? Data ukazují, že může být výhodnější si počkat.
Ve hře je ocenění dva biliony dolarů
Nabídka akcií Anthropiku by se podle některých investorů mohla stát dosud největší primární veřejnou nabídkou akcií. Firma by mohla být oceněna až na dva biliony dolarů (41,7 bilionu korun).
Zároveň má jít o významný test toho, jak velký zájem mají veřejné trhy o rychle rostoucí odvětví umělé inteligence.
Posuny u IPO nejsou výjimečné
Společnosti často upravují harmonogramy svých primárních veřejných nabídek v závislosti na situaci na trhu, regulačních přezkumech a dalších přípravách. Posuny termínů proto nejsou při přípravě IPO ničím neobvyklým.
Společnost Anthropic se ke zprávě odmítla vyjádřit.
Anthropic může udělat největší akvizici ve své historii. Tvůrce AI modelu Claude podle agentury Bloomberg jedná o koupi startupu Decart AI za zhruba šest miliard dolarů, tedy asi 126 miliard korun. Firma by tím získala technologii, která pomáhá lépe využívat výpočetní čipy, snižovat náklady na trénování AI a vytvářet realistické modely fyzického světa.
Anthropic chystá největší nákup své historie. Ve hře je startup za 126 miliard
Zprávy z firem
Anthropic může udělat největší akvizici ve své historii. Tvůrce AI modelu Claude podle agentury Bloomberg jedná o koupi startupu Decart AI za zhruba šest miliard dolarů, tedy asi 126 miliard korun. Firma by tím získala technologii, která pomáhá lépe využívat výpočetní čipy, snižovat náklady na trénování AI a vytvářet realistické modely fyzického světa.