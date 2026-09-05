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newstream.cz Trhy Anthropic posouvá vstup na burzu. Ale bude to ještě letos

Anthropic posouvá vstup na burzu. Ale bude to ještě letos

Anthropic posouvá vstup na burzu. Ale bude to ještě letos
ČTK
ČTK
ČTK
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Očekávané IPO společnosti Anthropic nabírá zpoždění. Firma podle Reuters posunula klíčové kroky před vstupem na burzu, který by měl zároveň prověřit, jak silný je mezi investory skutečný zájem o rychle rostoucí sektor umělé inteligence.

Americká společnost Anthropic, která vyvíjí generativní umělou inteligenci (AI), posouvá termín svého vstupu na burzu. Přípravy primární veřejné nabídky akcií by měla zahájit nejdříve v polovině října a samotný vstup na burzu by mohla dokončit jen několik dní před listopadovými volbami do amerického Kongresu. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.

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Prospekt přijde později

Doposud se podle dvou zdrojů čekalo, že firma zveřejní už příští týden prospekt k veřejné nabídce, tedy dokument s podrobnými informacemi o plánovaném vstupu na burzu.

Zveřejnění prospektu je důležitým krokem, po kterém se nabídka akcií dostává do závěrečné fáze. Nyní se očekává, že firma dokument zveřejní až koncem září. Harmonogram se ale ještě může změnit.

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Stanislav Šulc

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Ve hře je ocenění dva biliony dolarů

Nabídka akcií Anthropiku by se podle některých investorů mohla stát dosud největší primární veřejnou nabídkou akcií. Firma by mohla být oceněna až na dva biliony dolarů (41,7 bilionu korun).

Zároveň má jít o významný test toho, jak velký zájem mají veřejné trhy o rychle rostoucí odvětví umělé inteligence.

Posuny u IPO nejsou výjimečné

Společnosti často upravují harmonogramy svých primárních veřejných nabídek v závislosti na situaci na trhu, regulačních přezkumech a dalších přípravách. Posuny termínů proto nejsou při přípravě IPO ničím neobvyklým.

Společnost Anthropic se ke zprávě odmítla vyjádřit.

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