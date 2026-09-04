Jak vypadá největší inteligence světa: Jako mluvicí přívěšek? Toustovač?
Nejinteligentnější umělá inteligence světa je tu. Tedy nejspíše. Manažer OpenAI mluví o novém modelu jako chytrá horákyně, je to nejinteligentnější AI, anebo trochu není. Každopádně s tím, jak se lidstvo blíží milníku superinteligence, se začínají dít věci na poli byznysu.
Závod o AI, respektive o to, kdo ukáže světu dlouho očekávaný model obecné umělé intreligence, je možná ve finále. Prezident OpenAI Greg Brockman (na snímku) koncem tohoto týdne představil nový model, ChatGPT-6 s názvem Astra, který prý předstihuje dosavadní nechytřejší model konkurenčního Anthropicu. A k obecné inteligenci se přihlásil.
Brockman poznamenal, že dosažení AGI nepřišlo v jednom velkém okamžiku, jak původně předpovídal, ale spíše po jednotlivých částech: „Není neopodstatněné mít pocit, že jsme se ocitli v éře AGI, a pokud za ten první milník chcete označit právě tento model, je to zcela rozumné,“ řekl šalamounsky.
Nejprve si ujasníme, kde jsme se to tedy vlastně ocitli. Zjednodušeně, jsou tři stupně vývoje AI, v té první jsme nyní my s dosavadními modely. AI chaty už toho umí hodně, ale není to stoprocentně spolehlivé, sem tam se halucinuje, vyprávějí nesmysly a podobně. Artificial generative intelligence (AGI), obecná umělá inteligence, dokáže s počítačem dělat to, co člověk, profesionálně vzdělaný ve všech oborech: napsat software, navrhnout smlouvu jako právník, diagnostikovat nemoc nebo řídit vědecký experiment na základě známých metod.
Pak přijde vytoužený vrchol, a sice superinteligen¨ce. A to ve chvíli, kdy systém dokáže sám sebe vylepšovat. Bude prý umět přicházet s fyzikálními teoriemi, které lidský mozek nedokáže ani plně pochopit, vynalézat nové technologie během hodin a optimalizovat řešení na globální úrovni. AGI je tedy považována za vstupní bránu nebo předstupeň, zatímco superinteligence je hypotetický konečný stav, který by podle očekávání vědců mohl po dosažení AGI velmi rychle následovat.
Spirituální koncept AI
„Každý má jinou definici AGI... je to nejednoznačná, neostrá záležitost. Myslím si ale, že až se jednou ohlédneme zpět, lidé budou mít za to, že šlo právě o toto období a právě o tento model,“ uvedl Brockman a dodal, že AGI podle něj představuje „spíše koncept poslání nebo spirituální koncept."
Tady vstoupil na tenký led, protože pokud by OpenAI oficiálně oznámil, že její modely dosáhly AGI, spustí se mnohamiliardová mašina, což vychází dřívějších investičních smluv.
Jaderný reaktor společnosti TerraPower, kterou založil podnikatel a filantrop Bill Gates, už „vyrůstá“ v americkém Wyomingu a nejspíš se stane jedním z nejpokročilejších na světě. Gatesovy vize nabývají reálných rozměrů – rodí se reaktor Natrium s úložištěm, které ideálně pasují do éry obnovitelných zdrojů. Zlomovým bodem se stal letošní srpen, kdy se v projektu Natrium silně „zaháčkovala“ skupina Hyundai. Americký jaderný boom spolupráci s Korejci nutně potřebuje.
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Zprávy z firem
Jaderný reaktor společnosti TerraPower, kterou založil podnikatel a filantrop Bill Gates, už „vyrůstá“ v americkém Wyomingu a nejspíš se stane jedním z nejpokročilejších na světě. Gatesovy vize nabývají reálných rozměrů – rodí se reaktor Natrium s úložištěm, které ideálně pasují do éry obnovitelných zdrojů. Zlomovým bodem se stal letošní srpen, kdy se v projektu Natrium silně „zaháčkovala“ skupina Hyundai. Americký jaderný boom spolupráci s Korejci nutně potřebuje.
Když Microsoft nalil do OpenAI desítky miliard dolarů, získal exkluzivní licenci na využívání technologií OpenAI ve svých produktech jako Azure či Copilot a nárok na podíl ze zisku. Tato licenční práva platí pouze na technologie před dosažením AGI. Ve smlouvě je výslovně stanoveno, že jakmile OpenAI vytvoří skutečnou AGI, veškerá práva komerčních partnerů, včetně Microsoftu, k tomuto novému systému zanikají. Technologie má zůstat v rukou neziskové mateřské organizace OpenAI pro „blaho celého lidstva“. Podle stanov o tom, zda bylo dosaženo AGI, nerozhoduje Microsoft ani trh, ale správní rada OpenAI.
Proto Brockman mluví o poslání a spiritualitě, protože před soudy a partnery nemůže říct na sto procent „GPT-6 je AGI“, protože by tím okamžitě spustil právní lavinu a Microsoft by mohl přijít o licence, nebo by se rozhořel masivní soudní spor o výklad smlouvy. Před veřejností a investory se však potřebuje chlubit, že slíbené obecné umělé inteligence už firma v podstatě dosáhla. Zvláště proto, že OpenAI je těsně před úpisem akcií na burze, které má ze zakladatelů udělat multimiliardáře.
Já mluvím, AI dělá
Odhlédneme-li od této byznysové šachové partie, co tak převratného šestá generace Chatu GPT umí, že to vede manažera k optimismu, že představili nejinteligentnější světovou inteligenci?
Open AI ukázala video, kde člověk sedí u stolu a normálním hlasem zadává počítači komplexní instrukce. Model nepotřebuje API konkrétních programů – přímo přes obrazovku, kurzor a virtuální klávesnici procházel webové stránky, vyplňoval formuláře a bleskově zpracovával tabulková data. Greg Brockman to popsal slovy, že model dokáže tyto rutinní úkony dělat „nadlidskou rychlostí." Stejně jako člověk vnímá obrazovku a ovládá myš i klávesnici. Prostě se chová jako supervýkonný úředník, co rozumí každé oblasti, Astra dosáhla v benchmarku testujícím schopnost řešit zcela nové situace a logické hádanky 98,6 procenta. Pro srovnání: dosavadní GPT-5.6 Sol měl jen 7,8 procenta a Claude Opus 5 od Anthropicu třicet procent.
Mluvicí toustovač
Takže, pokud je za rohem budoucnost, kde lidé s pomocí superinteligentní inteligence budou řešit složité problémy vědy a lidstva, je to skvělé. Mezitím ale tvůrci využívají AI na různé podivné věci. Alespoň to vypadá dle projektů z poslední doby. Tak třeba:
Největší cukrovinkářská firma na světě Mars, výrobce například tyčinek Snickers, spustil platformu Hungr.AI – digitální čokoládovou tyčinku, kterou můžete „nakrmit“ svého AI asistenta, když začne halucinovat nebo až moc horlivě se vším souhlasit. Obyvatelé USA starší 18 let mohou dát svému botovi digitální sladkost a sami dostanou skutečnou tyčinku Snickers doručenou přes DoorDash přímo ke dveřím.
Dobře, je to marketingová kampaň, to zas o světě tolik nevypovídá. Co ale tohle: Firma Petpogo prodává psí obojek s vestavěnou AI s názvem PetPhone. Obojek analyzuje štěkání, kňučení i pohyb zvířete. Algoritmus překládá akustické tóny do emocí a na základě chování psa dokáže sám iniciovat videohovor na telefon majitele. Jako vážně, sedíte na poradě a zavolá vám váš retrívr.
Anebo tohle: Startup friend představil přívěsek na krk s mikrofonem, který nemá žádný displej. Jeho jediným úkolem je neustále poslouchat všechno, co během dne říká nositel i jeho okolí, v rámci dražšího předplatného si to dokonce umí zapamatovat napořád. Přívěšek s uživatelem mluví anebo mu do telefonu posílá poznámky k jeho konverzacím a komentuje jeho rozhodnutí. Kdo si takovou věc může chtít koupit? A co by na to řekl Carl Gustav Jung? Mluví na vás superego? nebo id?
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Musk ukázal budoucnost Tesly. Cybercab nemá volant ani pedály
Zprávy z firem
Tesla v texaském Austinu oficiálně představila svůj Cybercab, dvoumístné robotické taxi, které nemá volant ani pedály. Elon Musk na autonomní vozy sází budoucnost celé automobilky a tvrdí, že Cybercaby budou časem tvořit většinu produkce Tesly. Prvních 45 vozů už firma zaregistrovala v Texasu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.